Marco Borriello nuovo flirt con Bianca Brandolini

Marco Borriello e Gilda Ambrosio - gli ex di Belen e Stefano - pizzicati insieme : “L’ex di lei che si mette con l’ex di lui, che è tornato da lei”: così il settimanale Chi (in edicola il 13 febbraio) riassume questa intricata vicenda che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Gilda Ambrosio e Marco Borriello. Come tutta Italia sa, la showgirl argentina e il ballerino sono stati fotografati mentre si scambiavano un romantico bacio all’areoporto: un quasi sicuro ritorno di fiamma, su cui ...

