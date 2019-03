Opel - i veicoli commerciali sono serviti. Parola di Mara Maionchi : Per le auto Peugeot il testimonial è un attore, Stefano Accorsi, che ama le macchine e a cui piace guidare. Per i veicoli commerciali Opel, invece, il brand ambassador è un personaggio televisivo, Mara Maionchi, che la patente l’ha avuta ma, avendo paura di stare al volante, non guida da una vita. Le vie del marketing, in casa Psa, sono davvero infinite. Chissà chi sarà il personaggio immagine di Citroen… L’ingaggio della ...

Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019 - trionfa Mara Maionchi : Italia’s Got Talent 2019, il vincitore è Antonio Sorgentone: la finale del 23 marzo Antonio Sorgentone è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019! Il programma di Sky ha concluso in grande questa nuova edizione, che sappiamo già non sarà l’ultima. Il successo del format ha spinto i vertici a rinnovare per altri due anni. […] L'articolo Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019, trionfa Mara Maionchi ...

Italia’s Got Talent 2019 : si chiude un’edizione graziata da Mara Maionchi : Italia's Got Talent 2019 L’Italia ha Talento, ma questo si sapeva già. Nonostante dalle parti di Sky considerino quella che si chiude questa sera la quarta stagione di Italia’s Got Talent, in realtà il Talent ne ha altre cinque sul ‘groppone’ targate Mediaset (il programma dal 2009 al 2013 è andato in onda su Canale 5), per un totale di nove edizioni che, diciamolo, iniziano a sentirsi tutte. Il problema, se così ...

Mara Maionchi : "Rapper troppo ripetitivi. Io al Festival di Sanremo? Sì - ma solo come valletta" : Dopotutto Mara Maionchi è un talent a parte. Ha un'esperienza musicale come pochi, ha prodotto fiori di talenti eppure è diventata celebre con se stessa e basta. Oggi il 'MaraMaionchismo' è uno dei ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

X Factor - anche Mara Maionchi dice addio al suo ruolo di giudice : “Non credo di rifarlo” : “Non credo di rifare ancora X Factor, è un programma faticoso. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo”. A sorpresa anche Mara Maionchi ha annunciato di essere intenzionata a lasciare il suo ruolo di giudice di X Factor, il talent show di Sky. Nel corso di un’intervista a “Che tempo che fa”, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio, Mara ha spiegato: “X Factor è un programma faticoso e comporta una ...

Mara Maionchi : «Non credo che rifarò X Factor» : Mara Maionchi La presenza di Mara Maionchi nella tredicesima edizione di X Factor è ancora incerta. Ospite, ieri sera, di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, la storica produttrice discografica ha espresso alcune riserve sul suo eventuale ritorno dietro al bancone della giuria del talent show. A domanda diretta di Fazio, Mara ha infatti asserito che, sicuramente, rifarà Italia’s Got Talent ma, al tempo stesso, ha fornito le motivazioni che ...

Mara Maionchi firma il terzo addio a X Factor. "Non credo di rifarlo" : "Non credo di rifare ancora X Factor, è un programma faticoso. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo". Non ha dato una risposta netta, ma la decisione sembra esser presa: Mara Maionchi non sarà presente il prossimo anno a X Factor. Lo ha annunciato in maniera ufficiosa nel corso di un'intervista a "Che tempo che fa", rispondendo a una domanda del presentatore Fabio Fazio."X Factor è un programma faticoso e comporta ...

