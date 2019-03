Manolas-Juventus | addio a Roma? Ecco in quale caso | i dettagli

Calciomercato Juventus - obbiettivo Manolas per rifondare la difesa (RUMORS) : La dirigenza bianconera è già molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato in estate è quello arretrato. Andrea Barzagli dovrebbe lasciare il calcio (considerati i suoi trentotto anni) mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni. Mehdi Benatia ha deciso di lasciare il club bianconero a gennaio per intraprendere un'esperienza calcistica in Qatar mentre è ancora da ...

