Maltempo | allerta meteo giallo in Sicilia

Maltempo - allerta meteo a Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : domani a Napoli scuole aperte, ma parchi chiusi a causa della nuova ondata di Maltempo. Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l’allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell’avviso di allerta sono previsti “venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili ...

Allerta Meteo - la tempesta di Maltempo si sposta al Centro/Sud : attenzione ai fenomeni estremi dopo il disastro del Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – La tempesta di maltempo che nella notte ha flagellato il Nord con venti impetuosi e forti temporali, si sta spostando al Centro/Sud dove nelle prossime ore avremo altri fenomeni estremi. Ancora splende il sole e il clima è mite su gran parte delle Regioni meridionali, ma tra oggi pomeriggio e domani (come si può osservare nelle mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo ...

Maltempo Veneto : “Allerta pericolosità per gli incendi boschivi” : “Viste le contingenti condizionimeteo-climatiche e vegetazionali – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019″. “Fino alla comunicazione di revoca ...

Maltempo : assessore veneto - 'pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione piene' (2) : (AdnKronos) - “Sta destando molta attenzione, a più livelli, il modello meteo idrogeologico e idrodinamico che la Regione veneto ha avviato dal 2014 – sottolinea l’assessore Bottacin – siamo gli unici in Europa a disporre di un sistema che ci permette di prevedere se i corsi d’acqua esonderanno, dov

Maltempo : assessore veneto - 'pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione piene' : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Le relazioni tecniche relative all’emergenza di fine ottobre 2018 – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile – dimostrano che senza il modello previsionale messo a punto da Regione del veneto quanto accaduto avrebbe potuto avere ben altre

Maltempo - scuole chiuse martedì 26 marzo per allerta meteo : città e regioni interessate : Il colpo di coda dell'inverno, che sta tornando con prepotenza sull'Italia con pioggia e freddo dopo il weekend dalle temperature primaverili, ha costretto i sindaci di alcune città, soprattutto al centro sud, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, martedì 26 marzo. Un bel problema, soprattutto per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori, dal momento che proprio domani è in programma la seconda simulazione della prima ...

Arriva il Maltempo - allerta meteo gialla sulla Sicilia : Una circolazione depressionaria interessa le nostre regioni meridionali portando delle precipitazioni sparse anche in Sicilia. Piogge che perdureranno fino a sera sulla parte occidentale e meridionale dell’Isola. Temperature in lieve calo, venti in prevalenza da ENE anche moderati. Mari mossi. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la nostra Regione. L'articolo Arriva il maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia ...

Maltempo : domani ancora allerta gialla per la Sicilia : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - allerta meteo gialla anche domani sulla Sicilia. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale precipitazioni interesseranno tutta l'isola con un rischio idrogeologico e idraulico giallo su tutto il territorio.

Meteo - arriva il Maltempo : allerta gialla da stasera in Sicilia : La Protezione Civile della Sicilia dalla sera di oggi, 20 marzo, e per le prossime 24-36 ore, annuncia un'allerta Meteo gialla. Pioggia vento forte.

Allerta Meteo Sicilia : Maltempo e criticità gialla per domani : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. L’avviso contenuto nel bollettino riguarda l’intero territorio Siciliano. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: maltempo e criticità gialla per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e Maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - venti di burrasca in Calabria e Sicilia - allerta Protezione Civile : Un'area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di Maltempo sulle estreme in Calabria e Sicilia

