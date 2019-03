Malattie rare e farmaci orfani | al Senato prosegue la battaglia

Malattie rare - Sma : screening neonatale e terapia nel Lazio : E’ difficile gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi, anche deglutire e respirare. Questa è l’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara per la quale si sono fatti oggi importanti passi avanti: nel Lazio si potrà diagnosticare fin dalla nascita e curare con più efficacia. Ora serve “garantire l’accesso al farmaco in tutta Italia (al momento in 15 ...

L'importanza delle ricerca per sconfiggere le Malattie rare - un convegno con Elena Catteneo : ... che ha ottenuto riscontri positivi a livello locale, ma non solo: basti pensare che la conferenza ha trovato spazio anche sull' Almanacco della scienza , mensile pubblicato dal CNR, Consiglio ...

Nelle acque termali di Comano scoperti ceppi con proprietà antibatteriche : potrebbero curare Malattie della pelle : Nell’acqua termale di Comano, in Trentino, sono stati individuati oltre cento ceppi batterici, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà immunomodulanti e antibatteriche in grado di degradare materiali come la cheratina. La scoperta è stata portata a termine grazie ad una ricerca condotta dal Cibio dell’Università di Trento e pubblicata sulla rivista ‘Microbiome‘. I microorganismi scoperti, molti dei quali sconosciuti ...

Microscopici robot iniettabili potrebbero un giorno curare Malattie e mappare il cervello : Un giorno potrebbero esserci dei robot Microscopici, grandi quanto le cellule, capaci di viaggiare all’interno del corpo umano, per rilasciare farmaci o svolgere lavori incredibili come la mappatura del cervello. Questo grazie a una ricerca condotta da Marc Miskin, professore di ingegneria elettrica e dei sistemi all’Università della Pennsylvania, Itai Cohen, Paul McEuen e Alejandro Cortese alla Cornell University di New York. I ...

Rareducando : Educare alle Malattie rare : Un progetto per Educare i ragazzi delle scuole alle problematiche delle malattie rare, ma anche alle forme di bullismo che possono verificarsi nei confronti dei ragazzi con difficoltà. Questo è rareducando, un progetto rivolto alle scuole, creato nel 2011-12 dai giovani dell’Associazione di p63 EEC International. In questa intervista, Giulia Volpato, presidente dell’associazione, descrive il progetto. ? Giulia ha una malattia ...

Genetica - ricerca e Malattie rare. Dialogando con Matteo Bertelli : La scienza è ricerca, spinta dalla dalla volontà di trovare: così di progredisce'. Occore dunque una Genetica 'diversa'? 'E' quello che proviamo a fare come MAGI, insieme a tante realtà, come l'...

Malattie rare : 18 Paesi Ue nella rete per la cura - a Udine la sede : L’ospedale di Udine sara’ sede e fulcro di una rete di coordinamento di 69 ospedali e di 1.681 esperti in 18 Paesi europei per affrontare in modo multidisciplinare la presa in carico dei pazienti con Malattie metaboliche rare. E’ quanto e’ stato presentato oggi a Udine dal nuovo direttore del Centro di coordinamento regionale Malattie rare, Maurizio Scarpa, alla presenza del vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, ...

6° premio OMaR : terapie avanzate una nuova vision delle Malattie rare : Infine abbiamo voluto dedicare un premio speciale ad una persona che ha lasciato un segno importante nel mondo del farmaco e in particolare delle malattie rare: Eugenio Aringhieri, manager visionario ...

Malattie rare - le associazioni dei pazienti chiedono un patto per la home therapy : Inviata nei giorni scorsi agli assessorati alla Sanità di 6 Regioni italiane da parte delle quattro associazioni che rappresentano i pazienti lisosomiali, la proposta di un patto di intesa, che impegni concretamente gli amministratori ad attivare la terapia domiciliare per i pazienti affetti da Malattie da accumulo lisosomiale in cura con terapia enzimatica sostitutiva. A darne notizia le stesse associazioni di pazienti, che si sono riunite a ...

Malattie rare - si può attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi : Sette pazienti con Malattie rare su 10 devono ridurre o sospendere il proprio lavoro. E 8 su 10 hanno difficolta' a svolgere semplici compiti quotidiani. Questi invece sono alcuni dei dati di "Juggling care and daily life - gestire l'assistenza e la vita quotidiana", la prima indagine - realizzata da EURORDIS-rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei - sulla capacita' dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali ...

Malattie rare - Policlinico Gemelli : siglata convenzione con l’Associazione italiana Sindrome X Fragile : Descritta per la prima volta nel 1943, la Sindrome X Fragile è una condizione genetica ereditaria che costituisce la principale causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario e la seconda causa di disabilità intellettiva su base genetica dopo la Sindrome di Down. Essa, però, viene a tutt’oggi considerata prevalentemente come una condizione pediatrica, ciò che comporta la quasi totale assenza di centri specializzati nell’assistenza alle ...

La Giornata mondiale. Malattie rare - la corsa ad ostacoli delle famiglie : Per non abbassare la guardia e sostenere i malati e le loro famiglie che ogni anno, il 28 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata delle Malattie rare. In base ai dati diffusi dal Registro ...

Malattie rare : indagine Omar - ancora troppe fake news : Gli italiani non hanno le idee chiare sulle Malattie rare, a partire dalla loro definizione epidemiologica: più della metà pensa che colpiscano una persona su 100, mentre la soglia fissata per la definizione di rarità è una ogni 2.000. Quasi tutti ritengono che le Malattie rare siano di origine genetica, ma poco più della metà del campione pensa anche che possano essere sessualmente trasmissibili. E’ quanto emerso dall’indagine ...

