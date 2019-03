Mafia | droga | il controllo dei servizi di guardiania e manifesti funebri | decapitato il

Lecce - Mafia e droga - scacco al clan 'Caracciolo-Montenegro' : 14 arresti : Una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce e dallo Scico, ovvero il Servizio Centrale di investigazione sulla criminalità organizzata di Roma, ha smantellato questa mattina in provincia di Lecce, in una zona compresa tra lo stesso comune capoluogo salentino e le cittadine di Copertino e Leverano, un sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso. Lo stesso era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe, ...

Catania - droga e Mafia : 24 arresti : 10.34 La Polizia di Catania ha arrestato 24 presunti affiliati del clan mafioso Santapaola-Ercolano-gruppo di Picanello Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dal commissariato di Nesima,hanno individuato tre distinti gruppi mafiosi attivi nel controllo della più grande"piazza di spaccio" del capoluogo etneo,nel complesso di edilizia popolare del rione di San Giovanni Galermo, la cui particolare architettura, con gli anfratti e le ...

Droga : fiumi cocaina e marijuana all'ombra della Mafia - 24 arresti : Vasto blitz antiDroga a Catania. fiumi di cocaina e marijuana all'ombra della mafia. Ventiquattro persone sono state arrestate dalla polizia su richiesta della Procura della Repubblica. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, con l'aggravante delle modalità mafiose e di avere agevolato l'organizzazione mafiosa ...

Mafia - estorsioni e droga : dieci arresti a Palermo. C’è anche un imprenditore : dieci persone arrestate con le accuse di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione contro Cosa nostra della squadra mobile di Palermo colpisce ol mandamento mafioso di San Lorenzo – Tommaso Natale. Le indagini sono state coordinate dalla Dda e si sono avvalse, tra l’altro, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Numerose le estorsioni ai danni ...

‘Ndrangheta - 15 arresti tra Torino e Cuneo. Droga - estorsione - videoslot : patto di non belligeranza con la Mafia : Secondo gli investigatori c’era una “gestione non bellicosa tra mafia e ‘Ndrangheta”, quest’ultima storicamente ben radicata a Torino, mentre la prima gestirebbe alcuni esercizi commerciali tra la zona sud della provincia e il Cuneese. Un patto di non aggressione che riguardava il traffico di Droga e le estorsioni. È emerso nel corso dell’indagine “Carminius”, condotta dal Gico della Guardia di finanza e dai carabinieri del Ros, coordinati dalla ...

Mafia : Lo Voi - 'registriamo incremento traffico di droga di Cosa Nostra' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Cosa nostra è tornata al traffico di droga. A confermarlo è il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, durante l'audizione davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Registriamo un significativo incremento di operatività nel campo dello stupefacente - dice Lo

Mafia in Fvg : affari d'oro con droga - lavoro nero e riciclaggio : Inizia il viaggio di LiberaIdee in Fvg che fino al 17 marzo attraverserà tutta la regione con incontri, seminari, laboratori, spettacoli teatrali, attività sportive per animare un dibattito locale ...

Mafia e droga - nuova cupola. Smantellato clan Porta Nuova : Smantellato il mandamento mafioso di Porta Nuova di Palermo. I Carabinieri hanno arrestato 32 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in ...

Mafia - fornivano droga per la "Palermo bene" : arrestate 32 persone : L'inchiesta ha individuato due diverse attività, una imprenditoriale e l'altra commerciale, ritenute riconducibili ai vertici di Cosa nostra, ma intestate a prestanome

Mafia a Palermo - 32 arresti. Fiumi di droga a professionisti e caffè imposto al bar - : L'indagine è la prosecuzione dell'attività investigativa che nei mesi scorsi ha portato a "colpire" il mandamento di Porta Nuova e a scoprire la ricostituzione della Cupola di Cosa nostra, tornata a ...

Mafia : inquirenti - 'droga molto richiesta tra imprenditori e liberi professionisti' : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - È lo spaccio di droga "la principale fonte di reddito di Cosa nostra". E' quanto emerge dall'operazione antiMafia che all'alba di oggi ha portato al'arresto di 32 persone a Palermo. Secondo gli inquirenti, il mandamento mafioso di Porta Nuova avrebbe organizzato le pia

Mafia : violenze sessuali - droga e ultras - fermata ascesa boss Agrigento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Dall'inchiesta emerge anche un altro fatto increscioso che vede coinvolta una donna, compagna di un uomo che non aveva pagato una macchina acquistata presso la concessionaria di un amico di Massimino. Il boss fa prelevare la coppia e la porta in un magazzino. Ma qui accade l'imprevedib

Mafia : arresti Dia - 'droga arrivava da Calabria - Palermo e Agrigento' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Dalle indagini che oggi hanno portato all'arresto della Dia di 34 persone "è emerso che l’approvvigionamento di sostanza stupefacente è avvenuto con abitualità e da diversificati canali, quali quello: calabrese, per il tramite di un broker agrigentino; palermitano, espr

Mafia : traffico di droga e sequestri di persona - tra gli arrestati anche capo ultras : La Direzione Investigativa AntiMafia, Dia, sta eseguendo in queste ore 32 mandati di arresto in Sicilia, Calabria e Reggio Emilia. Sono accusati di associazione mafiosa, associazione per delinquere ...