Luci d' Artista | danni erariali e blitz della Finanza Forza Italia | ' i nostri esposti

Luci d'Artista - truffa da 1 milione di euro : guai per 3 funzionari comunali : Salerno. Le Luci d'Artista nel mirino della Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania. Al termine degli accertamenti della Guardia di Finanza, sono stati individuati i responsabili del ...

Fp-Cisl : “Di Cosimo faccia chiarezza su mancati pagamenti Perdonanza e bandi-lampo Luci d'Artista" : L'Aquila - “L'ex assessore alla cultura del comune dell'Aquila, Sabrina Di Cosimo , faccia chiarezza sul mancato pagamento degli artisti ingaggiati per “L'Aquila suona” e “I cantieri dell'immaginario”, manifestazioni inserite nella passata edizione della Perdonanza celestiniana e sui bandi per le Luci D'Artista, che sono stati espletati in pochissimi giorni, con una sola ditta interpellata e con compensi altissimi”. ...

Lucio - l’artista che non vede le sue opere fatte di carta oliata : I lavori di Lucio sono realizzati solo con carta oliata, quella dei volantini dei supermercati. Crea animali, velieri, scatole, cesti, scacchiere, porta-foto, portapenne... Vere opere d’arte studiate nei minimi dettagli che realizza non solo per diletto, ma anche perché a Procida non ci sono centri per chi ha una disabilità simile.Continua a leggere