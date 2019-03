Luca Argentero brand ambassador di Falconeri | presentata la nuova capsule di giacche

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019)presenta lacollection ditecniche conlocation perdi: è il lago di Garda questa volta a fare da sfondo alle nuove immagini della campagna digital.Un ineditosi racconta di nuovo attraverso le sue passioni.intraprende un viaggio a contatto con la natura, in barca a vela, per ridefinire il piacere dell’essenziale., tramite l’attore italiano, presenta unaditecniche per la stagione primaverile: un occhio speciale alla tecnicità, senza mai perdere l’eleganza.Letecniche per lui, ma anche per lei, nascono dal connubio tra il comfort dell’interno in Cashmere Ultralight e la praticità all’esterno del tessuto traspirante e resistente all’acqua. Questa importante unione si traduce in una collezione caratterizzata da ...

