L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste | dal 27 marzo al 2 aprile

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ARIETETOROGEMELLICANCROLEONEVERGINEBILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIOPESCICari Gemelli, lanciatevi. Fate come mia zia Carol, ottantenne vedova «consolabile» che si è bombardata di antidolorifici per uscire senza bastone con un bel signore conosciuto alle terme. Peccato che lui si sia presentato a cena con il cardiologo. In amore e nel lavoro vi aspettano tante sorprese. E qualche buccia di banana.Se volete sapere come ve la passerete nei prossimi giorni, guardate nella gallery IN ALTO la nuova puntata dell’oroscopo firmato da(che potete seguire anche su Instagram e sul numero in edicola ogni mercoledì).Il Santo della settimana è Paul Verlaine, poeta «maledetto» e principe della musicalità del verso, delle sfumature e dei simboli. Le sue poesie non descrivono ma evocano emozioni, dissolvendo la realtà in sogno e la disperazione in malinconica ...

