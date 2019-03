Lombardia | fondi da 18 | 7 mln per danni maltempo 2018

Autonomia - aumento delle tasse per garantire i fondi a Lombardia e Veneto : Una clausola di salvaguardia per i conti dello Stato. Niente, invece, per garantire le tasche dei cittadini dagli effetti ?collaterali? del regionalismo differenziato, la richiesta di...

Lombardia : firmate 3 ordinanze per il sisma di Mantova - stanziati fondi per 3 - 5 milioni : Il presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato 3 ordinanze con le quali vengono stanziati fondi per circa 3,5 milioni di euro e approvato un provvedimento a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012. Con l’ordinanza 457, sono stati aperti i termini per la concessione del finanziamento – al momento per ...