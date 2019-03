Lo stupro di Catania riguarda tutti noi

stupro Catania - la 19enne americana ha chiesto aiuto col cellulare ma è stata ignorata da tutti : La babysitter ha anche inviato dei messaggi vocali su whatsapp a un amico, nei quali si sentono le voci dei tre stupratori. "Diceva di non capirmi, dopo gli ho inviato un sms: 'ti odio davvero'. Inutile anche un tentativo di chiamare il 112, così come il 911 (il numero per le emergenze negli USA).Continua a leggere

Catania - stupro di gruppo ai danni di una 19enne americana : Violentata da tre ragazzi nel centro di Catania , nella zona di Piazza Europa. È quanto ha denunciato una 19enne americana che da qualche mese si trova in città, ospite alla pari di una famiglia in cui fa la baby sitter. Raccolta la denuncia e avviate le indagini, i carabinieri il 21 marzo scorso hanno identificato e arrestato i presunti responsabili. Si tratta di tre ventenni della "Palermo bene" scrive la stampa locale.Per ...

Catania - stupro di gruppo ai danni di una 19enne americana : Violentata da tre ragazzi nel centro di Catania , nella zona di Piazza Europa. È quanto ha denunciato una 19enne americana che da qualche mese si trova in città, ospite alla pari di una famiglia in cui fa la baby sitter. Raccolta la denuncia e avviate le indagini, i carabinieri il 21 marzo scorso hanno identificato e arrestato i presunti responsabili. Si tratta di tre ventenni della "Palermo bene" scrive la stampa locale.Per ...

Catania : stupro di gruppo su 19enne straniera. Arrestati tre ragazzi italiani : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne statunitense. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto, ...

Violentano e filmano babysitter straniera stupro di gruppo a Catania - 3 arresti : Lo Stupro di gruppo dopo l’incontro con la 19enne in un bar. I tre giovani italiani, tra i 19 e i 20 anni, sono accusati di averla sequestrata in auto e aver abusato di lei a turno. I precedenti

Catania : stupro di gruppo su 19enne. Arrestati tre ragazzi : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne statunitense. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto, ...

stupro di gruppo a Catania su una 19enne americana. Arrestati tre giovani italiani - hanno filmato tutto : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della 'movida' della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole ...