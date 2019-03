Lo scontro tra Italia e Kenya sulle ricerche di Silvia Romano

GR : Lenzerheide - 59enne ferito in seguito a scontro tra due auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Roma : scontro tra automobile e bus - 73enne in prognosi riservata : Roma – E’ ricoverato in gravi condizioni un uomo di 73 anni che ieri sera e’ rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Collatina 532, all’altezza del Gra. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale del VI Gruppo Torri, l’incidente ha visto coinvolti una Fiat Punto, condotta dal ferito, e un autobus della linea 314. L’uomo e’ entrato inizialmente in codice giallo al Policlinico di ...

scontro frontale tra due auto : un ferito trasportato in ospedale : E' successo oggi tra la statale 16 e la strada di ingresso a Campomarino CAMPOMARINO. Si scontrano due auto, un ferito in ospedale. Incidente stradale a Campomarino, tra la statale 16 e l'ingresso in ...

Dramma Emiliano Sala – scontro Cardiff-Nantes - in ballo i 17 milioni del trasferimento : ecco la decisione dei gallesi : Nuova scolta nel caso della morte di Emiliano Sala: il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA di non voler pagare il trasferimento del giocatore al Nantes per un problema legato al contratto Non c’è pace per Emiliano Sala, nemmeno a 2 mesi dalla sua morte. In merito al caso riguardante il decesso del giocatore, avvenuto con l’inabbissarsi fra le acque della Manica del veivolo sul quale viaggiava, resta ancora aperto un ...

Il Palio di Siena lascia la Rai? E' "scontro" a distanza tra il comune di Siena e il servizio pubblico : Colpo di scena: potrebbe non essere più la Rai a trasmettere il Palio di Siena. Tutta colpa di un commento relativo alla pericolosità della curva di San Martino che i telecronisti Rai Andrea De Luca e Alessandro Ballan si sono lasciati sfuggire durante la cronaca delle Strade Bianche di ciclismo ("La tristemente famosa curva di San Martino... curva pericolosissima per i poveri cavalli lanciati"). Un commento che non ha lasciato ...

Roma : scontro a tennis-paddle tra nord e sud - inizia il tradizionale torneo : Roma – Roma nord vs Roma Sud. Si rinnova sui campi da tennis la scherzosa e ormai tradizionale rivalita’ tra le due zone della Capitale. In questo caso ‘Una rete per il tennis’ ha organizzato un torneo tra circoli della zona nord e Sud di Roma. L’evento ha il patrocinio del Comune di Roma. Si parte il 31 marzo dal circolo tennis club ‘Le Molette’ di via del Casale di San Nicola, a Roma nord. In programma ...

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Italia-Cina - c'è l'ok all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Italia-Cina - c'è l'ok all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

scontro tra auto sulla Ticinese - un ferito : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro tra auto sulla Ticinese, ...

Cina - l'ultimo scontro tra vicepremier. Salvini gela Di Maio : 'Lui ha il diritto di parlare, io come Ministro dello Sviluppo Economico ho il dovere di fare i fatti. Solo oggi, qui, sono stati firmati accordi del valore di 2,5 miliardi. Questi sono i fatti che mi ...

scontro tra auto - morti tre ragazzi : ANSA, - BRINDISI, 23 MAR - Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di ...

scontro tra auto - morti tre ragazzi : ANSA, - BRINDISI, 23 MAR - Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di ...

Ciao Darwin - utero in affitto : scontro acceso tra Luxuria e Povia : Il cantante ha detto la sua sulla pratica dell'utero in affitto diffusa anche tra i vip, ma Vlamidir Luxuria si è risentita...