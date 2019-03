L’Italia di Kean travolge il modesto Liechtenstein

La rassegna stampa di mercoledì 27 marzo – Le prime pagine : “L’Italia Quaglia e Kean vola” : 1/5 ...

L’Italia dei giovani regala spettacolo - premiato il coraggio di Mancini : Kean gioca da veterano - così il Ct ha ribaltato la squadra : E’ andata in scena nella serata di ieri una partita molto importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, è scesa in campo l’Italia che ha avuto la meglio della Finlandia. Inizia un nuovo importante progetto con Roberto Mancini in panchina, il tecnico ha allontanato le iniziali perplessità con le scelte in fase di convocazione (anche se c’è qualcosa da ridire per l’assenza di Balotelli) e per come gioca la ...

Yes we Kean. L’Italia dei giovani batte la Finlandia e apre il nuovo ciclo : in rete Barella e lo juventino : Vinciamo e quello contava. Con più fatica del previsto e questo forse non era in agenda, ma dovremo abituarci alle difficoltà. Questa Nazionale è come un frutto che deve maturare, l’impressione è che alla fine sarà gustoso ma dovrà arrivare la stagione giusta per coglierlo. Il 2020? Questo è l’obiettivo e che abbiano deciso Barella e Kean, due gioi...

Barella e Kean gol - L’Italia vince nel segno dei giovani : Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udine l’Italia di Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di Barella al settimo del primo tempo e del più giovane della compagine, Kean, al 74’. ...