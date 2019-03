Lira turca | ' da 20 anni non si vedeva nulla del genere'

wallstreetitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il prossimo 31 marzo si terranno in Turchia le elezioni locali, un test importante per il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, che deve fare i conti con un'economia dai prezzi surriscaldati . ...

clarissa_gmai : RT @francelenzi: Ve lo hanno detto che per frenare la recente caduta della lira (domenica in Turchia si vota) la Banca Centrale Turca ha pr… - scarpettavenere : RT @francelenzi: Ve lo hanno detto che per frenare la recente caduta della lira (domenica in Turchia si vota) la Banca Centrale Turca ha pr… - TutankhatonEdit : @Phastidio @markets Meglio specificare LIRA TURCA altrimenti qualcuno potrebbe pensare all’Italica lira e convincer… -