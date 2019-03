Leonardo | nuovo contratto da 50 milioni per cinque elicotteri

Leonardo Di Caprio svela la locandina del nuovo film di Tarantino : C'era una volta a Hollywood. 1969. Eccola la locandina del nuovo film di Quentin Tarantino. Un flashback nel passato a colori forti, quello dei polizieschi anni '70, appunto. Giacca di pelle e sguardo ...

Leonardo Pieraccioni con il nuovo look è senza barba : Leonardo Pieraccioni ha scelto un nuovo look e ha sorpreso tutti, tagliandosi la barba. Ha poi condiviso su “Instagram” con un selfie post rasatura e ha invitato i follower a esprimersi su questo cambiamento radicale, chiedendo: “Basta barba, no?”. In migliaia hanno risposto al sondaggio del comico toscano, che successivamente in una “storia” ha chiesto a chi non approvava: “Non capisco perché io non vi piaccia ...

Leonardo Pieraccioni - il nuovo look lo rende irriconoscibile : com’è oggi : Sarà la primavera ormai imminente che porta con sé voglia di novità, sarà semplice voglia di cambiamento indipendente dall’alternarsi delle stagioni, ma Leonardo Pieraccioni sorprende tutti i suoi fan e si mostra sui social con un nuovo look. Via la barba che per più di 20 anni lo ha caratterizzato, l’attore e regista ci dà un taglio di lametta e zac, la barba non c’è più. Al suo posto un viso pulito che, complice anche ...

Leonardo Pieraccioni - nuovo look : senza barba è 'quasi' irriconoscibile : La barba va sempre di moda ma c'è chi la abbondona, o meglio la taglia, per una scelta un po' ' controcorrente '. È Leonardo Pieraccioni, che dopo anni, si è armato di rasoio e ha cambiato look. Un ...

Leonardo DiCaprio ricorda Luke Perry : hanno lavorato insieme nel nuovo film di Tarantino : "È stato un onore" The post Leonardo DiCaprio ricorda Luke Perry: hanno lavorato insieme nel nuovo film di Tarantino appeared first on News Mtv Italia.

Banca Leonardo - Marco Migliore sarà il nuovo Direttore Generale e Amministratore Delegato : Marco Migliore , dal prossimo 25 febbraio, assumerà l'incarico di Direttore Generale e Amministratore Delegato di Banca Leonardo che ha apportato alcuni cambiamenti alla governance, al fine di ...

Annalisa di nuovo conduttrice su Italia 1 con Tutta colpa di Leonardo : La cantante Annalisa torna a fare la conduttrice su Italia 1 Annalisa, dopo l’esperienza da giurata a Sanremo Giovani, presto tornerà di nuovo in televisione nel ruolo di conduttrice con un programma tutto suo. Secondo quanto anticipato dal sito Blogo, la cantante di Amici di Maria De Filippi è stata confermata nelle vesti di conduttrice tv […] L'articolo Annalisa di nuovo conduttrice su Italia 1 con Tutta colpa di Leonardo proviene ...

La storia di Leonardo Da Vinci al Nuovo e all'Astoria : ORARIO SPETTACOLI: IL Nuovo LA SPEZIA: LUNEDI 18 FEBBRAIO ORE 16.00-17.45-19.30 MARTEDI 19 ORE 16.00 MERCOLEDI 20 ORE 16.00 -17.45 ALL'Astoria LERICI MARTEDI 19 E MERCOLEDI 20 FEBBRAIO ORE 17.00 e 21.

Leonardo - nuovo contratto con la Nato per gestione rischio cyber : Roma, 13 feb., askanews, - Leonardo ha firmato con l'agenzia della Nato 'Ncia', Nato Communication and Information Agency, un contratto per l'estensione dei servizi di protezione informatica per l'...

Fondazione Leonardo - Profumo : "Ponte per la creazione di un nuovo umanesimo industriale" : "Oggi più che mai serve nuovo umanesimo industriale per favorire il dialogo tra scienza e cultura", ha detto Profumo.

Fondazione Leonardo - Profumo : "Ponte per la creazione di un nuovo umanesimo industriale" : Fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine, presentata oggi a Roma, presso il Maxxi, alla presenza del Premier Giuseppe Conte, si propone di cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia per ...