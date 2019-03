Lega Serie A | Miccichè alza la voce | “lo stadio della Roma si faccia al più presto”

Calcio femminile - Serie A 2019 : rottura del Legamento crociato del ginocchio sinistro per Cecilia Salvai. Addio Mondiali per l’azzurra! : Oggi all’Allianz Stadium di Torino si è fatta la storia: per la prima volta un match del campionato di Calcio femminile di Serie A è andato in scena nell’impianto piemontese e la Juventus ha sconfitto con il punteggio di 1-0 la Fiorentina. Un risultato che, mancando tre giornate al termine del torneo nazionale, potrebbe valere il secondo Scudetto consecutivo alla squadra di Rita Guarino, tenendo conto del vantaggio di 4 punti sulle ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in EuroLega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

Accordo tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese : gare ufficiali in Cina : Figc e Lega Serie A hanno trovato un Accordo con il governo cinese per disputare alcune gare di campionato in Cina Nell’incontro ‘bilaterale’ che si svolgerà domenica alle 13,30 in Federcalcio tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese saranno affrontati vari temi, contenuti nella lettera di intenti, che sarà discussa con la deLegazione di Pechino, in cui si fa riferimento a “gare ufficiali” da ...

Lega di Serie A - il presidente Miccichè : “stiamo combattendo contro la pirateria che fa male al calcio” : Lega di Serie A, il presidente Miccichè ha parlato della piaga della pirateria che condiziona pesantemente anche il mondo dei diritti tv “Il tema della pirateria è un tema importante, drammatico, sul quale stiamo intervenendo in maniera molto seria e molto decisa anche noi in Italia. Devo dire che mi fa piacere leggere di questa notizia relativa al mondo inglese, alla Premier League, ma vi assicuro che in Italia siamo sulla strada ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia Milano : “che soddisfazione! Vincere l’EuroLega? Ammetto che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

Volley - SuperLega 2019 : Monza batte Siena e rafforza il settimo posto - i toscani retrocedono in Serie A2 : Monza ha sconfitto Siena per 3-1 (22-25; 25-23; 25-19; 25-20) nell’anticipo della 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli rafforzano il settimo posto in classifica e si sono portati a un solo punto in classifica da Verona mentre i toscani sono matematicamente retrocessi in Serie A2. L’Emma Villas era infatti obbligata a espugnare la Candy Arena per continuare a sperare in una ...

Le tifoserie sempre Legate Gemellaggio da rinvigorire : Partita sempre importante per i tifosi, la sfida di domani nelle Marche tra Pesaro e Cantù è un'occasione per rinsaldare vecchie amicizie, visto che c'è un legame molto forte da anni. Qualche ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Nel Consiglio della Lega Serie A esiste solo il Nord : Milano - Udine - Bergamo : Scaroni al posto di Fassone Vi abbiamo fatto un resoconto di quel che è accaduto ieri in Lega Serie A, con Lotito che ha portato a Paolo Scaroni i voti per succedere a Fassone in seno al Consiglio. Un Consiglio che parla esclusivamente la lingua del Nord. Per la Lega Serie A il calcio italiano è pertinenza esclusivamente settentrionale. Quattro sono i consiglieri e tutti e quattro di pertinenza di club settentrionali. Ci sono Alessandro ...

Lotito porta a Scaroni i voti per entrare in Lega Serie A. Nessuno sa quanto guadagnerà : “Emolumenti trattati in sede privata” Giornata tempestosa ieri in Lega Serie A. Paolo Scaroni è entrato nel consiglio di Lega Serie A. Un ingresso che è avvenuto grazie ai buoni uffici di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, tra la prima e la seconda votazione, ha lavorato per portare i voti di Scaroni da otto a tredici. La votazione era per sostituire l’ex ad del Milan Mauro Fassone. In un primo momento, otto viti erano andati a ...

Lega Serie A : Scaroni nuovo Presidente : Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, è stato eletto consigliere della Lega Serie A con 13 voti su 20. A Scaroni va quindi la carica rimasta vacante da quando è decaduto l’ex ad rossonero Marco Fassone. Dopo le due votazioni delle scorse settimane, il quorum era sceso da 14 a 11 voti: in un primo tentativo oggi Scaroni ha ottenuto 8 voti, uno in più del vicePresidente della Roma, Mauro Baldissoni, che poi – da quanto si ...

