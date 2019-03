Lega e Forza Italia unite | “Giù le mani da San Siro | non va abbattuto”

Berlusconi avverte Salvini e Toti : Forza Italia c’è - senza di noi Lega non vince : Forza Italia c'è... senza di noi il centrodestra e la Lega, non vincono da nessuna parte. Silvio Berlusconi rivendica la sua leadership nei confronti di Matteo Salvini e difende dal 'fuoco amico' dei Totiani il 9,14% per cento ottenuto dal suo partito in Basilicata, dove, ancora una volta, come da lui più volte sottolineato, ha avuto la meglio contro M5S e sinistra il candidato governatore schierato dal centrodestra unito. Certo sono lontani i ...

Sondaggi Tecnè : governo M5S-Lega al 53% dei consensi - sale il Pd - scende Forza Italia : L’ultimo Sondaggio Tecnè del 18 marzo 2019 commissionato da Forza Italia e da tutto l’entourage di Silvio Berlusconi, riporta le seguenti novità da prendere in considerazione: maggioranza M5S-Lega al 53 per cento, in forte crescita il Partito Democratico, in discesa Forza Italia. Per quanto concerne la nota metodologica, questa rilevazione Sondaggistica è stata realizzata mediante una serie di tecniche miste (Cawi-Cami-Cati) su un campione ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : crolla il M5s - cresce ancora la Lega. Bene Pd e Forza Italia : crolla ancora il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio mentre sale la Lega di Matteo Salvini. Fabrizio Masia, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, illustra il suo ultimo Sondaggio. A oggi 21 marzo il Carroccio, rispetto alla settimana scorsa guadagna lo 0,3 per cento attestandosi al 30,9 per

Sondaggi Istituto Emg Acqua : cresce il M5S - calano Lega e Forza Italia - bene il Pd : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’Istituto di ricerche statistiche Emg Acqua (pubblicata il 14 marzo 2019), emergerebbero alcuni aggiornamenti da esaminare. Si premette che il seguente Sondaggio è stato commissionato da Serena Bortone e dall’entourage del programma Agorà, in onda tutte le mattine su Rai 3 (eccetto il sabato e la domenica), ed è stato messo a punto attraverso un campionamento probabilistico, stratificato ...

Volley - SuperLega 2019 : Monza batte Siena e rafforza il settimo posto - i toscani retrocedono in Serie A2 : Monza ha sconfitto Siena per 3-1 (22-25; 25-23; 25-19; 25-20) nell’anticipo della 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli rafforzano il settimo posto in classifica e si sono portati a un solo punto in classifica da Verona mentre i toscani sono matematicamente retrocessi in Serie A2. L’Emma Villas era infatti obbligata a espugnare la Candy Arena per continuare a sperare in una ...

Sondaggi Tecnè : M5S torna a crescere - giù la Lega - trend positivo per il Pd e Forza Italia : Stando all’ultimo Sondaggio Tecnè commissionato da Forza Italia e diffuso sulle colonne de Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, emergerebbero alcune importanti novità da prendere in considerazione. Dopo diverse settimane in cui la Lega ha avuto una forte ascesa consensuale, per la prima volta in questo 2019, si registrerebbe per il Carroccio un calo consistente delle preferenze nazionali pari infatti all'1,3%. Infatti il movimento del ...

Sondaggi politici : Lega al 33% - PD torna sopra il 20% - male Forza Italia : Il Sondaggio elettorale del Barometro Politico segnala la crescita del Partito Democratico che, dopo le primarie, torna a superare la soglia del 20%, recuperando quasi due punti percentuali. La Lega di Matteo Salvini resta ampiamente il primo partito e stacca il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, al 22,8%.Continua a leggere

Vincenzo Cerasuolo nominato segretario della Lega a Zapponeta : 'Qui siamo prima forza politica' : La Lega di Zapponeta, con 4 consiglieri comunali, ex amministratori e tanti militanti, diventa così prima forza politica e trainante del governo cittadino. 'Mi preme ringraziare il segretario ...

Vertice Lega-Fdi-Forza Italia : "Volontà di indicare in tutti i capoluoghi candidati comuni" : Al termine del Vertice di centro destra, tra Salvini, Meloni e Tajani, in una nota congiunta, i leader spiegano: "Si è registrata una sostanziale volontà di indicare in tutti i capoluoghi, candidati comuni così come prospettato dai dirigenti dei partiti di centro-destra nelle città interessate".La riunione del gotha di Centro-destra, smentito nel pomeriggio da Matteo Salvini, c'è stato ed è terminato in ...

Cantiere Regionali : prove di intesa tra Forza Italia e Lega : Sulle amministrative si gioca la tenuta del centrodestra e la prossima settimana sono attesi i nomi dei candidati sindaci. Ma il tavolo nazionale ancora non è stato convocato e sul territorio dalla ...

Lega - Salvini prepara i suoi alle Europee : “Saremo forza continentale”. E l’ex M5s Zanni è il nuovo responsabile Esteri : L’europarlamentare Marco Zanni, ex portavoce M5s a Bruxelles e da gennaio 2017 passato con il Carroccio, è stato nominato responsabile degli Esteri della Lega. Da via Bellerio hanno inoltre reso noto che Alessandro Morelli, attuale deputato e presidente della Commissione Trasporti della Camera, invece sarà il responsabile per l’editoria. Luca Morisi, infine, è stato confermato responsabile per la comunicazione del partito. “E’ ...

A rischio il listone unico alle provinciali : prova di forza della Lega con Fitto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Legittima difesa - la Camera approva. Ovazione Lega e cartelli di Forza Italia - M5s in silenzio. E il Pd lo applaude sarcastico : La Camera ha approvato con 373 sì il provvedimento sulla Legittima difesa, che tornerà ora al Senato per il via libera definitivo, previsto per la fine di marzo. Al momento dell’apprOvazione è scattata l’Ovazione della Lega e dei gruppi di destra, tutto mentre tra i banchi di Forza Italia sono stati esposti degli striscioni ironici verso lo stesso Carroccio con scritto “Finalmente una cosa di centrodestra”. Un ...