Le forze speciali austriache hanno arrestato un sostenitore dell’ISIS accusato di avere tentato di deragliare dei treni in Germania : Mercoledì le forze speciali austriache hanno arrestato un iracheno di 42 anni accusato di essere un sostenitore dello Stato Islamico (o ISIS) e di avere tentato per due volte lo scorso anno di far deragliare un treno in Germania. L’uomo,