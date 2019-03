Le Banche centrali si contraddicono e pensano a nuovi stimoli

Banche centrali sotto scacco dei mercati. Senza il Qe4 rischia di scoppiare la bolla delle Triple B : ... rialzi dei tassi e drenaggio di liquidità con la riduzione del bilancio, ndr, che si stava rivelando eccessivo rispetto all'andamento dell'economia e dell'inflazione». Gli investitori, da tempo, ...

Banche centrali sotto scacco dei mercati. Senza il Qe4 rischia di scoppiare la bolla delle Triple B : Ad ottobre la Federal Reserve ha avviato la riduzione del bilancio, espanso negli ultimi 10 anni grazie a un triplo quantitative easing. I mercati non l’hanno presa bene innescando una forte correzione. Ora la Fed ha fatto retromarcia (annunciando lo stop alla riduzione del bilancio). E la dimostrazione che tra Borse e Banche centrali esiste un legame, che assomiglia sempre più a un sottile “ricatto”...

Banche centrali non possono fermare il rallentamento economico - mercati dovranno adeguarsi : Nello stesso periodo, secondo l'OCSE, l'economia mondiale è cresciuta in media del 6,3% in termini reali. Di conseguenza, il rapporto tra capitalizzazione di mercato e PIL è salito, toccando quest'...

Banche centrali non possono fermare il rallentamento economico : Ma noi la pensiamo diversamente, siamo convinti che le Banche centrali non possono fermare la tendenza alla decelerazione dell'economia globale e che i prezzi degli asset dovranno adeguarsi per ...

Banche centrali funambole : Tuttavia, negli USA e in Europa, la divergenza fra il prezzo che fa il mercato e l'economia reale dovrebbe aumentare: questo divario fra capitali a buon mercato e utili societari crea un vuoto ...

Banche centrali funambole : Tuttavia, negli USA e in Europa, la divergenza fra il prezzo che fa il mercato e l'economia reale dovrebbe aumentare: questo divario fra capitali a buon mercato e utili societari crea un vuoto ...

Diseguaglianza - contratto sociale e Banche centrali : ...tema della 'Diseguaglianza' ci ha portato ieri mattina a scrivere che si arriva a ipotizzare un cambiamento di proporzioni storiche nella politica monetaria della più grande Banca Centrale al Mondo, ...

Ecco come le Banche centrali ritornano sui loro passi : ... le curve dei tassi si sono appiattite; quella Usa ha assunto una inclinazione addirittura leggermente negativa, circostanza che solitamente si associa a un quadro di recessione dell'economia. La ...

Brexit : no deal guasterebbe la festa alle Banche centrali : ... vicepresidente della Bce , in un'intervista a 'Le Monde', ha detto che una Brexit no deal 'rappresenterebbe un rischio macroeconomico notevole nel momento in cui l'economia europea è già fragile'. ...

Sei governatori Banche centrali nel board dei Giovani-Editori : Sarà il Governatore della Banca Centrale del Portogallo Carlos Costa Da Silva il nuovo componente effettivo dell'International Advisory board dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Lo ha ...

Osservatorio Giovani-Editori - 6 governatori di Banche centrali nel board : Sarà il Governatore della Banca Centrale del Portogallo Carlos Da Silva Costa il nuovo componente effettivo dell'International Advisory board dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Lo ha ...

I governatori delle Banche centrali nel progetto per l'educazione finanziaria dei giovani europei : Sarà il Governatore della Banca Centrale del Portogallo Carlos Costa Da Silva il nuovo componente effettivo dell'International Advisory Board dell'Osservatorio Permanente giovani-Editori. Lo ha ...

Banche centrali - mercati attenti ai cambiamenti di politica : Una cosainfatti e' affrontare una fase di decelerazione dell'economia in balia deglieventi, una completamente diversa e' farlo con il paracadute offerto dalla Bceaperto. Ma andiamo con ordine,quali ...

Banche centrali in allerta : pronte a rivedere decisioni di politica monetaria : "Rischi e incertezze" sulla crescita dell'economia globale gelano, quindi, per il momento i rialzi del costo del denaro: ne erano previsti due nel 2019. La Fed ha poi discusso del Quantitative ...