La Writers Guild of America e il braccio di ferro che minaccia Hollywood

God of War trionfa anche ai Writers Guild Awards 2019 : È passato un po' di tempo dall'uscita dell'apprezzatissimo God of War ma, a quanto pare, il titolo di Sony Santa Monica continua ad essere premiato con importanti riconoscimenti.Dopo essersi aggiudicato il premio come gioco dell'anno ai The Game Awards 2018, ora l'esclusiva PS4 trionfa ai Writers Guild Awards 2019 per il gioco con la miglior scrittura.Come riportato sul sito Awards.wga.org, 5 giochi hanno lottato per il premio, God of War, ...