La trama della prima puntata di Mentre Ero Via | Monica e Stefano protagonisti del nuovo

Mentre ero via - alla ricerca della memoria con Vittoria Puccini : trama cast e anticipazioni : Il percorso di riappropriazione della memoria, degli affetti e della propria immagine, sia pubblica che interiore, di una donna a cui vengono attribuite numerose colpe, con cui dovrà scendere a patti. Questa la vicenda raccontata in Mentre ero via, la serie coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Michele Soavi, al via giovedì 28 marzo in prima serata su Rai1 per 6 puntate. Una ...

Il nome della rosa – Quarta e ultima puntata di lunedì 25 marzo 2019 – trama e anticipazioni. : Il nome della rosa, il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento di quattro puntate in onda su Raiuno nella prima serata del lunedì. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e […] L'articolo Il nome della rosa – Quarta e ultima puntata di lunedì 25 marzo 2019 – Trama e ...

Il nome della rosa - la storia finisce lunedì 25 marzo : anticipazioni trama ultima puntata : L’enorme affresco medievale dipinto da Il nome della rosa conclude la sua corsa con l’ultima puntata, in onda lunedì 25 marzo su Rai1 dalle 21.20 in poi. La serie tv – di produzione internazionale – tratta dal romanzo culto di Umberto Eco (qui l’intervista realizzata da Repubblica all’autore qualche anno fa) ha fatto compagnia al pubblico per tre serate e con l’ultimo appuntamento chiude la sua vicenda e ...

Osmosis : trama - cast completo e anticipazioni puntate della serie tv : Osmosis: trama, cast completo e anticipazioni puntate della serie tv Sta per arrivare sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova serie televisiva originale di stampo fantascientifico: Osmosis. Creata da Audrey Fouché (già produttrice di Les Revenants) e diretta da Thomas Vincent, la serie è una produzione francese, sviluppata dalla casa di produzione CAPA Drama. Al momento, Netflix ha ordinato una singola stagione composta da 8 ...

Il nome della rosa : cast - trama puntate e streaming o replica serie tv : Il nome della rosa: cast, trama puntate e streaming o replica serie tv Anticipazioni e cast Il nome della rosa, quando inizia Il nome della rosa è il celebre romanzo di Umberto Eco, pubblicato per la prima volta nel 1980. L’opera ha ottenuto un vasto successo sia nel pubblico sia nella critica, tant’è che nel 1981 vinse il Premio Strega e venne inserito tra “I 100 libri del secolo” per Le Monde. Di grande successo fu anche ...

Anticipazioni Game of Thrones : spunta la trama della 8×01? : Game of Thrones 8: la presunta trama del primo episodio A meno di un mese dall’inizio dell’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, sono stati diffusi sulla rete i primi presunti spoiler della 8×01. La trama del primo dei sei episodi finali ha iniziato a circolare questa mattina, quando un utente su Reddit ha commentato, dettagliatamente, la puntata. Frikidoctor (questo lo pseudonimo del fortunato telespettatore che sarebbe ...

Solo Cose Belle - trama e cast della commedia di Kristian Gianfreda : Presentato davanti al Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella, ispirato al lavoro di Don Oreste Benzi e alla sua Comunità Papa Giovanni XXIII, Solo Cose Belle rischiava di diventare una sorta di agiografia invece è una commedia costruita su temi forti come l’amore, l’amicizia e soprattutto l’accoglienza per il diverso e il disabile. Il film diretto da Kristian Gianfreda arriva nelle sale giovedì 9 maggio è una pellicola ...

L’impero : trama - cast e anticipazioni della serie tv. Quando inizia? : L’impero: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando inizia? Una nuova fiction televisiva, prodotta dalla società Eliseo Fiction di Luca Barbareschi, è in via di sviluppo: L’impero. L’attore (ha recitato tra le altre produzioni in Cannibal Holocaust, La freccia del sud e Noi credevamo), il quale ha anche qualche esperienza come regista (Ardena, 1997; Il trasformista, 2002; Something Good, 2013), ha annunciato la ...

Il nome della rosa - anticipazioni trama ultima puntata 25 marzo : gran finale : Termina il viaggio narrativo de Il nome della rosa, la serie evento che adatta il romanzo best seller di Umberto Eco (qui l’intervista realizzata da Repubblica all’autore del romanzo) in un serial internazionale da quattro puntate. Tra i membri del cast anche Greta Scarano, attrice 32enne in rampa di lancio, e Alessio Boni, che arricchiscono un cast all star composto da talenti di prima grandezza provenienti da tanti paesi diversi, i ...

Il nome della rosa : trama e anticipazioni ultima puntata 25 marzo 2019 : Il nome della rosa: trama e anticipazioni ultima puntata 25 marzo 2019 trama ultima puntata del 25 marzo Lunedì 25 marzo 2019 alle 21.25 andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata de Il nome della rosa. La fiction della rete ammiraglia, attesa con impazienza dagli appassionati lettori dei romanzi di Umberto Eco, giunge così al suo ultimo appuntamento. Dopo l’adattamento cinematografico del 1986 diretto da Jean- Jacques Annaud, pellicola ...

Il Nome Della Rosa quarta puntata : trama e anticipazioni 25 marzo : IL Nome Della Rosa quarta puntata. Torna lunedì 25 marzo 2019 su Rai 1 la serie tv evento con John Turturro e Rupert Everett. Di seguito trama e anticipazioni del quarto e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Nome Della Rosa quarta puntata: trama e anticipazioni 25 marzo Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella ...

Nella terza puntata de Il Nome della Rosa i peccati di Adso e l’errore di Guglielmo - trama 18 marzo : Appuntamento lunedì 18 marzo con la terza puntata de Il Nome della Rosa su Rai1. La serie tratta dal libro di Umberto Eco e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast internazionale, tra cui spicca il Nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville (ruolo che fu di Sean Connery Nella trasposizione cinematografica del 1986). Nelle ultime settimane, la serie evento di Rai Fiction ha diviso il pubblico, tra chi ha ...