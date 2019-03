La terra trema ancora nelle Marche | terremoto di magnitudo 3 1 a Fermo

Trema la terra in Irpinia : scossa di 2.7 a Vallesaccarda : Una scossa di terremoto è stata registrata questa notte in provincia di Avellino. È pari a 2.7 la magnitudo. Epicentro del sisma nel territorio del comune di Vallesaccarda , a venti...

Sei Nazioni 2019 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Inghilterra. Conor O’Shea porta 26 azzurri oltremanica : Il CT della Nazionale italiana di rugby, Conor O’Shea, ha diramato l’elenco dei 26 convocati per la trasferta in Inghilterra in vista della quarta giornata del Sei Nazioni, che si giocherà sabato 9 marzo alle ore 17.45 italiane. Scremato dunque il gruppo dei 34 in ritiro fino ad oggi a Roma: rientreranno ai club di appartenenza Oliviero Fabiani, Marco Barbini, Jake Polledri, Jimmy Tuivaiti, Callum Braley, Carlo Canna, Giulio Bisegni ...