La strategia di Zingaretti per riconquistare gli elettori delusi del Pd 

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Mettere mano all'organizzazione del Pd, portare avanti il lavoro per costruire alleanze larghe in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, intercettare lo scontento dei "traditi" da Salvini e dal M5s. Sono gli obiettivi fissati da Nicola Zingaretti, durante la sua prima relazione da segretario alla direzione nazionale.Una relazione approvata con la sola astensione dei 17 membri della mozione Giachetti. Un appuntamento convocato proprio per ricevere il mandato dell'organo di indirizzo politico del partito, quale nuovo segretario, a perseguire questi obiettivi.La consapevolezza da cui muove Zingaretti è che, a fronte di un governo che sta "portando il Paese al disastro", trascinato "dall'aggressività di Salvini", occorre "scatenare una reazione collegiale", quindi unitaria.È proprio sull'unità necessaria ad affrontare "questo momento storico drammatico non solo per noi, ma ...

