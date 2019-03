La proposta della Lega sull' aborto stoppata da Salvini dopo il muro M5s-Pd

Aborto : ecco la proposta di legge della Lega sull'adozione del concepito : E' una proposta di legge di sette articoli quella sottoscritta da una cinquantina di parlamentari leghisti, primo firmatario Alberto Stefani, che ha l'obiettivo di contrastare, come scritto dai ...

Attacco alla legge sull’aborto - la proposta della Lega per l’adozione al concepimento : Fa discutere la proposta della Lega, presentata da Alberto Stefani, vicino al ministro Fontana che permetterebbe di "riconoscere 'soggettività giuridica al concepito' al fine dell'adozione, e di mettere in relazione già al momento della gravidanza famiglia del concepito con quella che potrebbe adottarlo".Continua a leggere

Domenica In - la proposta-choc di Milly Carlucci a Mara Venier : impensabile reazione della conduttrice : Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, è stata ospite di Domenica In. Con Mara Venier ha parlato della prossima edizione del suo show danzante, che torna a infiammare il sabato sera della Rai a partire dal prossimo 30 marzo. Con Milly c'erano anche i ballerini della trasmissione, Sam

Galleria Oir e Piazza della Libertà : i 'Popolari' lanciano la proposta del 'Glam center' : La Galleria Oir 'un'opportunità per i cittadini e il territorio'. Ne sono convinti Eugenio Fantozzi e Priya Baldazzi, rispettivamente responsabile Area Istituzioni e Partecipazione e responsabile ...

Internet di cittadinanza in Costituzione : parte l'iter della proposta 5 Stelle : «Bene comune fondamentale» Le premesse con le quali l'articolato è stato incardinato in commissione sono un piccolo compendio del 'mondo digitale' e del cyberspazio che domina i sogni dei grillini. ...

Vera Santagata - proposta di matrimonio a Vieni da me/ "Sei l'amore della mia vita" : Vera Santagata e la proposta di matrimonio in diretta tv a Vieni da me. Il fidanzato Dino: "Sei l'amore della mia vita". Ultime notizie

Open Access a 5 stelle : i contenuti della proposta approvata alla Camera : ... si 'dà la possibilità di esplicitare, rendere pubbliche, palesi e trasparenti anche quell'insieme di ricerche non ancora terminate, quindi quei dati negativi al work in progress della scienza, che ...

Mille euro alle mamme italiane è la proposta del Popolo della Famiglia : Fare la mamma è un lavoro. Lo dice la proposta di legge di iniziativa popolare suggerita dal Popolo della Famiglia pochi giorni fa, in Sardegna, per combattere la crisi demografica. Questa prevede la consegna di un assegno mensile a tutte le neo mamme. Per le femministe non ci sono dubbi: la misura sarebbe un passo indietro nel percorso di emancipazione femminile. La proposta nel concreto: mamme full time "Ormai le donne possono solo lavorare ...

Difficile tutelare il Made in Italy Lega - i punti deboli della proposta : Un elenco di marchi “storici” del Made in Italy contro la delocalizzazione selvaggia: è questo in estrema sintesi il tentativo targato Lega con cui il Salvimaio prova a interrompere il progressivo depauperamento del tessuto industriale italiano dopo decenni di assenza di una qualsivoglia politica industriale Segui su affaritaliani.it

Un registro dei marchi storici anti-delocalizzazione. Ecco la proposta della Lega : Mai più un caso Pernigotti , dove una società straniera compri un marchio storico del Made in Italy e poi sposti la produzione all'estero. La Lega e il vicepremier Matteo Salvini lanciano un disegno ...

Made in Italy - arriva la proposta di legge della Lega per tutelare i marchi storici : La Lega ha presentato una proposta di legge per tutelare i "marchi storici", ovvero quelli registrati da almeno 50 anni e Legati a uno specifico territorio. L'idea - nata dopo il caso Pernigotti - è quella di impedire a chiunque acquisisca l'azienda di chiudere la sede principale, pena l'impossibilità di utilizzare il marchio 'Made in Italy'.Continua a leggere

Made in Italy - la proposta della Lega : marchi storici vietati a chi porta la produzione all’estero : «Se vuoi continuare a usare quel marchio storico, che è un valore aggiunto, devi mantenere la produzione in Italia». Matteo Salvini presenta alla Camera la norma per la tutela dei marchi italiani, con una proposta di legge per salvaguardare i marchi storici italiani, con oltre 50 anni. Insomma, un registro dei marchi come strumento contro le deloca...

Brexit - il Regno Unito respinge la proposta della Ue. Negoziati in stallo : Niente da fare. La situazione fra Ue e Regno Unito si fa ancora più ostica, dopo che i negoziatori britannici sembrano aver già respinto una proposta di compromesso della Ue sul cosiddetto backstop: l'...

Stop a Whatsapp durante i venerdì della Quaresima : nuova proposta dal 6 marzo : Niente utilizzo di Whatsapp durante i venerdì della Quaresima. Questo l'ultimo appello che giunge direttamente dalla parrocchia di Lavis, con cui possiamo individuare uno spunto destinato a far discutere molto nel corso dei prossimi giorni. La proposta nasce con il chiaro intento da un lato di infliggere alle persone una sorta di penitenza, una sorta di sacrificio, in un periodo dell'anno molto particolare per tutti i credenti. Dall'altro, ...