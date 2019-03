La procura di Roma chiede l' archiviazione per Daniele Frongia

Inchiesta Stadio Roma - procura chiede l’archiviazione per l’assessore Frongia : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della posizione dell’assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’ambito del filone principale dell’Inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Lo apprende l’Ansa da fonti giudiziarie. La contestazione a Frongia – che si è autosospeso e ha rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Parnasi ai pm in uno dei suoi interrogatori, di cui ...

Caso Sea Watch come caso Diciotti : per la procura di Roma ci fu sequestro di persona : La procura di Roma conferma: per il caso della Sea Watch3 ci fu sequestro di persona. 47 migranti, tra cui alcuni minori, hanno atteso per ben 12 giorni davanti al porto di Siracusa, prima di potere sbracare al porto di Catania il 31 gennaio scorso. Il caso della nave Sea Watch3 è pressoché identico a alla vicenda della nave Diciotti,

Sea Watch - procura di Roma invia carte a Siracusa : “Ipotesi sequestro di persona” : Un fascicolo inviato a Siracusa che potrebbe trasformarsi presto in un nuovo caso Diciotti. È l’indagine sulla vicenda Sea Watch. La procura di Roma ha modificato le contestazione dell’inchiesta contro ignoti inizialmente aperta per omissione di atti di ufficio: adesso si ipotizza ora il reato di sequestro di persona. Il pm Sergio Colaiocco ha inviato il fascicolo, aperto a seguito di un esposto, alla procura di Siracusa, che coordina le ...

Sea Watch - 'nei confronti dei migranti sequestro di persona' - la procura di Roma invia gli atti a Siracusa : Cronaca Sea Watch, faro dei magistrati sui documenti segreti tra Viminale e Capitanerie Il pm Sergio Colaiocco aveva aperto un procedimento il primo febbraio scorso a seguito di un esposto in cui si ...

Sea Watch - "nei confronti dei migranti sequestro di persona" - la procura di Roma invia gli atti a Siracusa : La convinzione dei pm sullo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minori non accompagnati: lo stesso reato già ravvisato per il caso Diciotti

Sea Watch - "nei confronti dei migranti sequestro di persona" - procura Roma invia atti a Siracusa : La convinzione dei pm sullo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minori non accompagnati: lo stesso reato già ravvisato per il caso Diciotti

Silvia Romano - “indaghiamo con voi” : ma il Kenya non risponde alle richieste di collaborazione della procura di Roma : Una prima lettera poche ore dopo il rapimento, numerosi solleciti e poi la rogatoria inviata tre giorni fa dalla procura di Roma. Tutto ancora senza risposta. Le autorità kenyote fanno muro alle richieste italiane di poter partecipare alle indagini sul rapimento della volontaria Silvia Romano, la 23enne rapita il 20 novembre scorso mentre si trovava nel villaggio di Chakama per un progetto della onlus Africa Milele. L’Italia ha più volte ...

Roma - fiamme nell'impianto rifiuti di Rocca Cencia : procura indaga per incendio colposo : Dopo l'incendio che a dicembre ha distrutto il Tmb al Salario, il fuoco ha danneggiato ieri sera il secondo Tmb di proprietà dell'Ama sulla Prenestina. Il ministro Costa: 'indagare a fondo, lo dico da ...

Rogo all'impianto di rifiuti a Roma : la procura indaga per incendio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di domenica Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo. In nottata il pm Carlo Villani si è recato nell'impianto per effettuare un primo sopralluogo.A piazzale Clodio è avviata da tempo una indagine sull'incendio al Tmb Salario avvenuto l'11 dicembre scorso. Anche in questo ...

Indagine della procura e nuovo stadio della Roma : due vicende da tenere separate : L’inchiesta sulla corruzione nella vicenda dello stadio della As Roma è paradigmatica dei mali del sistema Italia e rischia di rallentare ulteriormente un progetto da 1,1 miliardi (di cui 300 circa per l’impianto sportivo) ...

Rienzi : inconcepibile quel che accade a metro Roma - esposto a procura : Roma – Quanto sta accadendo nelle stazioni della metro a Roma, con le scale mobili che perdono pezzi e la chiusura di intere fermate strategiche per cittadini, lavoratori e turisti, e’ inconcepibile e deve portare la magistratura ad indagare l’Atac e l’amministrazione capitolina. Lo afferma il Codacons, commentando quanto accaduto oggi nella Capitale. “Dopo Repubblica, Roma perde un’altra stazione della metro, ...

Roma - la procura contro 'sosta selvaggia' : a processo una decina di automobilisti : automobilisti indisciplinati nel mirino della Procura. Succede a Roma dove, per la prima volta nella storia della metropoli, da alcuni mesi negli uffici giudiziari di piazzale Clodio è stata avviata una maxindagine su parcheggi in doppia e tripla fila, la famigerata 'sosta selvaggia' che aggrava i cronici problemi di traffico e viabilità della Capitale. Il procedimento che ha già portato al rinvio a giudizio di una decina di automobilisti, è ...

Sosta selvaggia a Roma - indaga procura : 23.25 La Procura di Roma contro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. Una vera e propria maxi indagine è stata avviata da alcuni mesi a piazzale Clodio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il procedimento, coordinato dal Procuratore aggiunto Paolo Ielo, è basato sulle segnalazioni che l'Atac quasi quotidianamente invia ...