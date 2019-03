La pompetta tascabile per gonfiare tutto senza sforzo

wired

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Non sarà in cima alla lista dei desideri ma una pompa ad aria che lavora al posto nostro può rivelarsi un prezioso aiuto davanti a giochi, materassi, piscine e altri oggetti gonfiabili che talvolta mettono a dura prova la nostra resistenza. Discorso che vale doppio nel caso di Tropo Pump, piccola pompa ad aria portatile e agevole da trasportare nel caso di escursioni, campeggio e giornate al mare.Le dimensioni compatte la rendono quasi un unicum rispetto ai competitor, come il peso di 100 grammi, mentre i 15W di potenza consentono di velocizzare l’azione di sgonfiamento restando comodamente a guardare. Ma oltre al risparmio di tempo ed energia, Tropo Pump consente anche di evitare di mettere la bocca su oggetti magari non propriamente puliti. Quanto all’alimentazione, bastano quattro batterie AAA per azionarla.Ideata dai cinesi di Flextal Gear, un gruppo di compagni di università ...