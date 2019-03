La nuova fidanzata di Gabriele Costanzo è sosia di Silvia Toffanin | FOTO

Post pro-unioni gay e a favore dei diritti civili. Chi è Francesca Verdini - la nuova fidanzata di Salvini : È fresca la notizia della prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con la nuova fidanzata Francesca Verdini , figlia del politico Denis. La coppia ha assistito all'anteprima italiana di "Dumbo" di Tim Burton in un cinema di Roma, mentre sui social c'è già chi ha iniziato ad esplorare il profilo Twitter del nuovo amore di Salvini per saperne un po' di più.In particolare a calamitare ...

La Isoardi è ormai solo un vecchio ricordo : prima uscita pubblica per Salvini con la nuova fidanzata - ecco chi è Francesca Verdini [FOTO] : Chi è la nuova fidanzata di Matteo Salvini ? La 26enne Francesca Verdini finalmente allo scoperto col vicepremier Elisa Isoardi è ormai solo un vecchio ricordo per Matteo Salvini : il Ministro dell’Interno è infatti uscito allo scoperto, mostrandosi per la prima volta in pubblico ad un evento ufficiale con la sua nuova fiamma. Il politico 46enne è infatti apparso ieri sera, mano nella mano, con Francesca Verdini , alla prima del nuovo ...

Salvini con Francesca Verdini - il “debutto” della nuova fidanzata del vicepremier al cinema per “Dumbo” : Finora erano voci. Anzi, anche ombre, visto che la figura di Denis Verdini sembrava allungarsi anche sul “nuovo potere“, quello gialloverde. Per il momento, però, le prove si limitano al legame sentimentale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini con la famiglia dell’ex senatore di Ala, prima braccio destro di Silvio Berlusconi e poi stampella dei governi renziani. Ci sono infatti le foto della prima uscita pubblica ...

Matteo Salvini - prima uscita pubblica con la nuova fidanzata Francesca Verdini : al cinema per Dumbo : prima uscita pubblica per Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini . I due sono comparsi insieme all'ante prima di Dumbo , il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al ...

Francesca Verdini è la nuova fidanzata di Matteo Salvini : prima uscita pubblica al cinema per Dumbo : prima uscita pubblica per Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini . I due sono comparsi insieme all'ante prima di Dumbo , il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney,...

Matteo Salvini fotografato con la nuova fidanzata Francesca : la prima foto su 'Chi' : Non solo politica per Matteo Salvini. Il Ministro degli Interni e leader della Lega in queste ore è stato fotografato dai paparazzi della rivista 'Chi' in compagnia di colei che è la sua nuova fidanzata. Trattasi della giovanissima Francesca Verdini, la quale già in passato era stata beccata in compagnia di Salvini ma soltanto sull'ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini sono venute fuori le prime foto insieme, mano nella mano, ...