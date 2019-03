La Nasa offre 19000 dollari per stare a letto 60 giorni

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sembra un'idea balzana, ma in realtà è un esperimento fondamentale per tele conseguenze sul corpo della gravità artificiale. Durante i test, i volontari dovranno trascorrere ben 60sempre distesi nele riceveranno per questo una somma di. La ricerca si svolgerà in Germania, all'interno di un progetto congiunto traed Esa, e avvierà gli studi in vista di futuri viaggi spaziali che richiederanno tempi molto lunghi.Un esperimento per comprendere gli effetti della gravità artificialedistesi per sessantaed essere persino pagati. Potrà sembrare un sogno, ma per alcune persone diventerà realtà. In un progetto congiunto died Esa, infatti, si testeranno gli effetti della gravità artificiale sul corpo umano. In vista di future missioni spaziali di lunga durata, è infatti necessario comprendere cosa succede all'organismo.La ricerca, ...