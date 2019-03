La missione Sophia resta senza navi | l' Ue sfiora il ridicolo | Roma canta vittoria

Migranti - missione Sophia dimezzata : proroga di sei mesi ma l'Ue ritira le navi : BRUXELLES - Sophia dimezzata, con l'Italia che per sua scelta perde il controllo delle acque di fronte alla Libia. A questo ha portato il braccio di ferro con i partner europei scatenato dal governo ...

Migranti - missione Sophia prorogata di sei mesi - ma senza navi : non ci saranno salvataggi : La missione Sophia andrà avanti per altri sei mesi (si sarebbe dovuta fermare il 31 marzo). Ma non ci saranno più navi, e dunque non verranno più effettuati salvataggi. Contraria la Commissione europea: "senza navi non è possibile fare seriamente contrasto ai traffici di esseri umani e ai traffici di armi e petrolio che ci ha incaricato di fare l'Onu"Continua a leggere

La missione Sophia : avanti per sei mesi senza le navi in mare : L’operazione Sophia va avanti per altri sei mesi ma, a causa delle elezioni europee, sospenderà «temporaneamente» le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo. Sintetizzato in modo molto brutale, il compromesso raggiunto ieri dai governi Ue suona più o meno così. Una moratoria elettorale che consentirà alla missione di andare avan...

