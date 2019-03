La magia del Carnevale Medievale sta per avvolgere San Casciano | tutti i dettagli

Il marito la tortura in un rituale di magia nera : le gambe della donna marciscono : La vittima trentunenne sarebbe stata imprigionata dal marito nella loro casa ad Anapolis per diverso tempo. Washington Ribeiro, 30 anni, l'ha minacciata di farla diventare un "sacrificio umano" se avesse denunciato. Alla fine, la donna è riuscita a fuggire.Continua a leggere

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori - serve una nuova magia a Doha. Sfida totale per il podio : Vanessa Ferrari e Lara Mori ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di una nuova magia al corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, a Doha (Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a ...

In libreria “Il potere e la magia del perdono” di Ivan Nossa : Il potere e la magia del perdono di Ivan Nossa avrà un impatto e un effetto diverso su ogni singolo lettore. Leggerlo sarà più semplice per alcuni, mentre per altri risulterà più difficile in quanto richiederà uno sforzo interiore. La lezione che l’autore propone non si può apprendere da un giorno all’altro, e sarebbe meglio approcciare la lettura di questo libro pensandolo come la chiacchierata con un buon amico. Semplice per la chiarezza ...

Pamela Mastropietro - al processo le foto del corpo - Cambi : 'Sembra magia nera' : Il processo nei confronti del nigeriano Innocent Oseghale entra nel vivo, l'uomo è accusato di aver violentato ucciso e poi tagliato a pezzi la giovane Pamela Mastropietro. Oggi, davanti alla corte d'Assise di Macerata, sono state portate le foto del corpo smembrato della ragazza: l'udienza si è tenuta a porte chiuse e, oltre agli avvocati e i giudici, in aula c'erano solo alcuni giornalisti e i parenti della vittima. Pamela Mastropietro, si ...

Gigi D'Alessio coach di The Voice : "È la mia prima volta. Non vedo l'ora di condividere la magia della musica" : La musica torna a suonare con The Voice su Rai2, la rete che - non va dimenticato - aveva dato i natali anche X Factor fino al 2010, anno della sua quarta e ultima edizione sulla tv generalista, prima del passaggio a Sky che intanto annuncia di aver 'blindato' lo show per altre quattro stagioni. È Gigi D'Alessio la grande sorpresa della nuova giuria di "The Voice Of Italy", il talent show al via (salvo cambiamenti) dal 16 aprile in prima ...

Perugia mostra al mondo la magia delle bolle di sapone : Forme dell'utopia tra vanitas, arte e scienza'. Assieme ad opere della National Gallery di Londra , di Wahsington e degli Uffizi di Firenze, sarà possibile ammirare un'esposizione spirata al libro '...

Napoli - neve sul Vesuvio. La magia del cratere bianco : Le previsioni meteo lo avevano annunciato. E al sud la neve è arrivata. Napoli si è svegliata stamani con il Vesuvio completamente imbiancato, e le foto del vulcano più famoso al mondo lo dimostrano. Dal lugomare Caracciolo si vedono in lontananza le cime innevate del Vesuvio, mentre il mare rimane fermo e piatto davanti a Castel dell'Ovo. Il vento, infatti, non appare ...

Il potere e la magia del perdono : guarire attraverso l’atto del perdonare : Nella prefazione al nuovo libro di Ivan Nossa, Il potere e la magia del perdono, è possibile leggere le illuminanti parole di Sister Rosemary Nyirumbe, una donna che ha dedicato la sua vita alle vittime delle violenze della milizia ugandese LRA, soprattutto alle giovani ragazze rese schiave sessuali e costrette a diventare strumenti di morte. Sister Rosemary Nyirumbe ha dato un profondo contributo al libro di Nossa, e alla sua stessa vita, ...