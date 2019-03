La lite in diretta fra la Gruber e la Meloni Scintille sulla famiglia

Diretta Serbia Italia U19/ Streaming video e tv : qualificazione incerta - Elite Round - : Diretta Italia Serbia U19: Elite Round, cronaca live della partita valida per le qualificazioni agli Europei. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Pomeriggio 5 - la vedova di Funari contro il sensitivo Craig Warwick : lite in diretta : Durante la puntata di ieri 22 marzo di Pomeriggio 5 è scoppiata una lite tra Morena Zapparoli, la vedova di Gianfranco Funari, e il sensitivo Craig Warwick. In difesa dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi è poi intervenuta con un collegamento telefonico Angela Baldassini, vedova di Gino Bramieri. A

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U20/ Streaming video e tv - i precedenti - Elite League - : Elite League, ITALIA REPUBBLICA CECA U20: cronaca in DIRETTA della partita valida per la penultima giornata. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

DIRETTA ITALIA BELGIO U19/ Streaming video tv : il cammino dei nostri - Elite Round - : Elite Round, DIRETTA ITALIA BELGIO U19: cronaca live della partita valida per le qualificazioni agli Europei. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

DIRETTA ITALIA TURCHIA U17/ Streaming video e tv : i primi turni - Fase Elite Europei - : DIRETTA ITALIA TURCHIA U17 Streaming video e tv: gli azzurrini affrontano i turchi nella prima giornata della Fase Elite, qualificazioni agli Europei 2019.

lite Biglia-Kessie - i due calciatori si presentano in diretta tv : Rissa tra Biglia e Kessie, alta tensione in casa Milan durante il derby contro l’Inter. Ecco le parole di Kessie ai microfoni di Sky Sport: “è stata l’adrenalina, ero nervoso, chiedo scusa a Biglia, come ai tifosi ed i calciatori. Questo è il calcio, abbiamo perso, andiamo avanti con l’obiettivo di tornare al successo nella prossima partita”. Biglia: “il primo responsabile sono io, dovevo capire il ...

lite in diretta tv tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè : Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sono le protagoniste di un altro scontro televisivo, avvenuto di nuovo a “Non è l’Arena”, la Santanchè ha messo in discussione le scelte di vita di Luxuria. «Vorrei ripristinare la verità: chi ha il pise….lo è un uomo e chi ha la vul….a è una femmina. Si operi se vuole essere donna», ha detto la Santanché durante il programma condotto da Massimo Giletti.«Peccato che non esiste anche ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 6 marzo - lite in studio tra Gemma e Rocco : Oggi, 6 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana dedicato al Trono Over. La puntata andrà come sempre in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonisti della puntata sono due coppie: stiamo parlando di quella composta da Gemma e Rocco e Stefano e Pamela....Continua a leggere

Uomini e Donne : diretta puntata del 22 febbraio - lite per la tronista Angela : Oggi, 22 febbraio 2019, torna un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana ed il secondo dedicato al Trono Classico. Protagonisti della puntata odierna saranno i tronisti Luigi Mastroianni e Angela Nasti. Spoiler Uomini e Donne: l'ultimo trono di Luigi Mastroianni Quella di oggi a Uomini e Donne è proprio l'ultima puntata del trono di Luigi Mastroianni, pronto a fare la sua scelta tra Irene e Valentina. Proprio durante ...

Diretta Uomini e Donne : continua la lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...

Ora o Mai Più - lite furiosa in diretta fra la Rettore e la Milani : Attacchi, frecciatine al veleno e qualche gaffe: è questo il resoconto dell’ultima puntata di Ora o Mai Più 2, segnata dallo scontro fra Donatella Milani e la Rettore. Una lite che nemmeno Amadeus, conduttore pacato e in evidente difficoltà, è riuscito a placare, soprattutto dopo che nel corso della diretta è stato trasmesso un rvm molto particolare. “Prima di assistere a questo duetto – ha detto il presentatore annunciando ...

Isola dei Famosi - Demetra Hampton e Luca Vismara : scoppia la lite durante la diretta : Una puntata ricca di avvenimenti quella de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri 10 febbraio: oltre all'ingresso di Soleil e Jeremias, che si sono subito messi in mostra durante il gioco del fango, ...

Il Volo : Gianluca Ginoble ha una lite in diretta a Italia Si : Italia Si: è scontro tra Gianluca Ginoble e Marianella Venegoni Poco fa a Italia Si di Marco Liorni sono arrivati i ragazzi de Il Volo per farsi intervistare dai vari giornalisti lì in studio. E ad un certo punto la famosa critica musicale Marianella Venegoni ha mosso una critica nei confronti del gruppo di tenori, scatenando un’inapsettata polemica che ha lasciato tutti di stucco. Difatti Gianluca Ginoble è andato su tutte le furie, e ...