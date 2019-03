La lettera aperta degli scienziati agli studenti | siamo con voi per salvare l' ambiente

VISITA DEL PREMIER CONTE A LECCE : lettera aperta DEI PRECARI DEL CNR : Siamo fermamente convinti, come lavoratori PRECARI ma, soprattutto, come donne e uomini impegnati nel mondo della ricerca, che non esista alcun investimento migliore di quello riguardante le risorse ...

lettera aperta al Presidente della Repubblica. Appello al Presidente Mattarella affinché richiami tutti al rispetto del Tricolore nazionale - ... : La più bella del mondo. Sarebbe dunque necessario un Suo intervento sul punto che chiarisca l'importanza della bandiera nazionale , la cui esposizione in posizione privilegiata rispetto a qualsiasi ...

Farina - e Macrì - : lettera aperta sul "cambio di casacca" di Francesco Volpe : Cosa sarebbe un paese come il nostro in cui non è mai cambiata la linea politica dell'amministrazione comunale, se non ci fosse stata opposizione? Senza opposizione non c'è democrazia!!! Tanto per ...

Crisi idrica a Ragusa : lettera aperta del chimico Licitra : Dopo la Crisi idrica a Ragusa occorre ripensare alla difesa dei pozzi e del fiume irminio. lettera aperta del chimico Giovanni Licitra ai sindaci

lettera aperta delle coordinatrici nazionali docenti della rete Gne alla media : Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano, coordinatrici nazionali della rete docenti Giornalisti Nell’Erba e delegate Formazione & Educazione, scrivono una Lettera aperta ai media italiani a proposito di video e articoli apparsi a seguito del ClimateStrike del 15 marzo. Ecco il testo. ‘In qualità di insegnanti ringraziamo sentitamente il Messaggero e gli altri media che hanno ripreso il suo video, per aver messo in evidenza i nostri ...

Casoria - lettera aperta al sindaco di Cardito : Casoria - Il Casoria ha lasciato parlare il proprio sito ufficiale, con una lunga lettera aperta al sindaco di Cardito: "Gentile sindaco di Cardito, lei che è il paladino della lotta alla violenza sul ...

lettera aperta del figlio di Marco Biagi : "Mio padre abbandonato dallo Stato" : Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista Marco Biagi: "Provo ancora tanta rabbia per il fatto che lo Stato e le Istituzioni...

lettera aperta al Capo dello Stato dal Bard - Belluno Autonoma Regione Dolomiti : Ci aspetteremmo, inoltre, fatti concreti, oltre alle promesse mai mantenute da decenni dalla politica regionale e nazionale, di riconoscere l'autonomia e il diritto all'autogoverno delle popolazioni ...

lettera aperta a un progressista sull'uso della prima persona plurale : Non manca mai la celebrità che si esprime al plurale: "Se il mondo è sporco la colpa è NOSTRA, siamo NOI che dobbiamo tenerlo pulito, dunque mano alle ramazze!" e subito gli fa eco il blogger o il ...

"Nostro figlio abusato" - lettera aperta al Papa : I genitori di Alessandro Battaglia , il giovane milanese che ha subito abusi sessuali da parte di un prete, hanno scritto una lettera al Papa. Nella missiva, inviata all'Adnkronos, i genitori scrivono:...

Icardi : lettera aperta all'Inter : 'In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto, ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i ...

Icardi - lettera aperta all'Inter «Non deve mai mancare il rispetto» : Mauro Icardi rompe il silenzio e attraverso i social pubblica una lunga lettera all'Inter con la quale risponde a Luciano Spalletti . Visualizza questo post su Instagram ? #MI9 Un post condiviso da ...

La lettera aperta di Ariana Grande per il pubblico LGBTQ - accusata di sfruttare il Manchester Pride : Doveva essere l'occasione per tornare in città e manifestare vicinanza ai movimenti per i diritti della comunità LGBTQ, ma Ariana Grande si è ritrovata ad essere subissata di critiche dopo l'annuncio del suo concerto al Manchester Pride il prossimo agosto. La cantautrice di Thank U, Next aveva promesso che sarebbe tornata a cantare nella città di cui ormai è cittadina onoraria dopo l'attentato del 2017 che fece 22 morti alla Manchester Arena ...

La voce della Politica lettera aperta di Antonio Mattia ai giovani lucani : E poi, solo per fare alcuni esempi, la Youth Bank, il Politecnico Arte e Scienza, le iniziative per l'Università e per gli studenti. Oltre le azioni per i ragazzi che fanno più fatica a realizzarsi ...