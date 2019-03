La Ginnastica sbarca in diretta tv su Rai Due! Show per il 150° anniversario della

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Laè pronta perre su Rai Due. I festeggiamenti per ilFederazione Italiana saranno infatti trasmessi intv sul secondo canale del network pubblico: l’appuntamento è per lunedì 1° aprile a partire dalle ore 18.40 per un preserale davvero imperdibile, al Teatro La Fenice di Venezia verrà messo in scena uno spettacolo di rara bellezza che avrà la ribalta sulla Rai, gratis e in chiaro per tutti gli appassionatiPolvere di Magnesio e per il pubblico generalista.Unopuro di 55 minuti pensato da Emanuela Maccarani, allenatrice delle Farfalleritmica, con la partecipazione di Tiziana Di Pilato. Una parentesi autocelebrativa raccolta in ventuno quadri d’autore con le performance dei ginnasti delle nostre Nazionali di artistica e di ritmica. Saranno presenti Vanessa Ferrari, Giorgia Villa, Asia e Alice ...

