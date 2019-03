La fine del primato militare Usa? Esagerata Uno studio italiano

fine del Mondo - nuovo presagio : la prossima estinzione di massa è già realtà - Velvet Gossip - : L'estinzione di massa di numerose specie animali; circa il 40% delle specie di insetti del Mondo sono […]

Il Pd : "Su riforma del copyright sconfitta Lega-5 Stelle". Tajani : fine del far west. Google : "Impatto su economia digitale" : Molto critica è invece Google che pronostica un 'impatto negativo sull'economia del digitale'. Dice Antonio Tajani: 'Questo Parlamento ha dimostrato la sua determinazione a proteggere l'inestimabile ...

Il Pd : "Sul diritto d'autore in Rete sconfitta di Lega e 5 Stelle". Tajani : fine del far west. Google : impatto su economia digitale : Molto critica è invece Google che pronostica un 'impatto negativo sull'economia del digitale'. Dice Antonio Tajani: 'Questo Parlamento ha dimostrato la sua determinazione a proteggere l'inestimabile ...

Ora legale abolita - Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare : l’ultimo sarà nel 2021 : Il 30 marzo prossimo bisognerà tirare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare. Questa però potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo perché il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata quindi la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio ...

Rompono il finestrino di un'auto in sosta per rubare due biglietti del concerto di Gigi D'Alessio : un'auto in sosta finisce nel mirino dei malviventi, ma questa volta non è stata rubata un'autoradio o una accessorio automobilistico da rivendere. Ad Angri, in provincia di Salerno, come riporta Il Mattino, l'obiettivo dei ladri era quello di impossessarsi dei biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio.Chi ha agito, non solo ha distrutto il finestrino della portiera lato conducente della vettura per rovistare all'interno ma avrebbe anche ...

Il Papa in Campidoglio scherza alla fine del suo discorso : “Pregate per me o almeno pensatemi bene” : Al termine del suo discorso nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio davanti alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tutti gli assessori e consiglieri, Papa Francesco ha scherzato dopo aver benedetto i presenti: “Voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega almeno pensatemi bene”. Il Pontefice è poi uscito dall’aula accompagnato dalla Raggi per proseguire il suo giro all’interno del Palazzo ...

La fertilità come finestra sulla salute della donna : È stato affermato che la riproduzione influisce sulla salute e che la salute influisce sulla riproduzione. Ricordiamo che la definizione di malattia è “ogni deviazione o interruzione della normale struttura o funzione di qualsiasi parte del corpo, organo o sistema, che si manifesta con una serie di segni e sintomi, la cui origine può essere nota o inspiegata”. Nel 2017 l’American Medical Association ha riconosciuto l’infertilità come un ...

Il nuovo trailer dell'ispirato Concrete Genie rivela la finestra di lancio e il supporto per PlayStation VR : In un primo State of Play (in pratica i Nintendo Direct di Sony) a dire il vero piuttosto sottotono, la presenza di Concrete Genie è sicuramente una delle più gradite di questa breve diretta.L'attesa esclusiva targata Pixelopus si è mostrata con un nuovissimo trailer che ci ha permesso di immergerci nelle atmosfere di questo interessante progetto che ora ha anche una finestra di lancio: autunno 2019.Sappiamo inoltre che il gioco supporterà il ...

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su finetto e Fedeli : Una Nazionale italiana molto giovane e priva di stelle quella che si presenterà al via il 27 marzo della Settimana Coppi e Bartali 2019. Davide Cassani ha ufficializzato oggi le sue scelte: si punta sull’esperienza di Mauro Finetto, uomo cardine della squadra francese Delko Marseille. Con lui spazio anche al compagno di team Alessandro Fedeli. Poi tutti corridori da Continental (un paio già protagonisti con la Nazionale di Ciclismo su ...

Sondaggio Swg per Mentana - Pd e Zingaretti alla corta : fine della luna di miele. Lega - brutto stop. Meloni su : Già finita la "mini-luna di miele" del Pd di Nicola Zingaretti con gli italiani. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana nel giorno della vittoria del centrodestra alle Regionali in Basilicata, pur se interlocutorio, inverte la tendenza e conferma la "ritrovata difficoltà" del Pd de-renzizza

Biathlon - le percentuali della stagione degli azzurri. Tra le donne alla fine la spunta Alexia Runggaldier : Al termine della stagione che ha incoronato Dorothea Wierer nella classifica generale femminile della Coppa del Mondo di Biathlon, alla fine la migliore al poligono risulta essere Alexia Runggaldier, che supera Lisa Vittozzi, la quale paga un’ultima tappa disastrosa, che probabilmente le ha fatto perdere la Coppa. Tra gli uomini il migliore è Thomas Bormolini, che supera di un’incollatura Lukas Hofer. Di seguito le percentuali ...

Dopo la fine dell’Urss siamo stati trionfalisti. L’occidente sta perdendo le sue libertà : "È ora di dirlo: le democrazie in tutto L’occidente sono a un punto di svolta sulla libertà di espressione e non è chiaro in che modo le cose andranno nei prossimi venti o trent’anni”, scrive lo storico americano Andrew Michta. “In alcuni casi, i governi apparentemente liberali hanno già fatto delle

UniCredit positiva su indicazioni stampa del fine settimana : L'Economia del CorSera punta il faro sulle prossime mosse del CEO Jean Pierre Mustier: il manager francese sta ridisegnando la squadra per concentrarsi sui ricavi. , SF - www.ftaonline.com,

