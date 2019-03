La fiducia nel manifatturiero scende ai minimi da quattro anni

Il commento - Quel bambino cresciuto nella sfiducia per la scienza : Viene da chiedersi cosa farà da grande il novaxino allevato in una così radicale sfiducia nella scienza. Probabilmente studierà all'università della vita, sarà altrimenti difficile affacciarsi alla ...

Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti non sono al suo fianco (FOTO) : La mozione di sfiducia per Toninelli viene respinta ma i leghisti e Salvini non ci mettono la faccia Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La … Continue reading Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti ...

Senato boccia mozione sfiducia Toninelli. Diciotti : ok archiviazione per Di Maio-Conte-Toninelli : ...2018 a Catania il procuratore Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Salvini per sequestro di persona aggravato ritenendo che il ministro fosse 'giustificato dalla scelta politica, ...

Danilo Toninelli - sfiducia respinta ma Lega e Matteo Salvini lo scaricano : foto clamorosa : Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La mozione di sfiducia era stata presentata dal Pd, a prima firma

Il senato ha votato contro la sfiducia a Danilo Toninelli : Respinte le due mozioni presentate da Marcucci, Pd, e Bernini, Forza Italia, che accusavano il ministro di essere 'inadeguato'

Il Senato non ha sfiduciato il ministro Danilo Toninelli : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli presenzia alla seduta del Senato durante la quale si votano le mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Danilo Toninelli non dovrà dimettersi. Il Senato, che mercoledì 20 marzo ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ha salvato anche lui: Palazzo Madama ha respinto le due mozioni di sfiducia depositate nei suoi confronti dal ...

Senato : no a mozioni sfiducia Toninelli : 15.09 L'Aula del Senato ha bocciato le due mozioni di sfiducia contro il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, presentate da Pd e FI. Quella del Pd ha ottenuto 159 voti contrari,102 favorevoli e 19 astenuti.Contro il documento di Forza Italia si sono espressi 157 Senatori, 110 i favorevoli e 5 astenuti. "C'è ancora tanto da fare per ridimensionare chi ha avidamente divorato il Paese e per rimettere al centro i cittadini",dice Toninelli.

Le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Toninelli sono state respinte dal Senato : Le due mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sono state respinte dal Senato, dove Lega e Movimento 5 Stelle hanno la maggioranza. Le mozioni erano state presentate da Partito Democratico e

Sfiducia Toninelli - respinte le due mozioni di Pd e Forza Italia. Assente Salvini : Dopo sospensioni, proteste con tanto di cartelli, ‘bunga bunga’ urlati e gesti delle manette in Senato, sono state respinte le due mozioni di Sfiducia di Pd e Forza Italia presentate contro il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. I sì alla mozione Pd sono stati 102, 159 i contrari, 19 gli astenuti. I senatori presenti erano 283, i votanti 280, la maggioranza era fissata a 131 voti. A favore del documento ha ...

Governo : Senato respinge entrambe le mozioni sfiducia a Toninelli : L'Aula del Senato ha respinto entrambe le mozioni di sfiducia individuali nei riguardi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. La mozione, presentata dal Pd, ha ottenuto 102 sì e 159 no; 19 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 283 e i votanti 280. La mozione, presentata da Fi, ha ottenuto 110 sì e 157 no; 5 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 275 e i ...

Sfiducia a Toninelli : 'orgoglioso di quanto fatto - attacchi partiti per le concessioni' : Al Senato due mozioni di Sfiducia per il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Una firmata dal Pd, e già respinta, l'altra da Forza Italia. 'Ho agito in totale trasparenza e per l'interesse ...