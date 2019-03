La famiglia | la politica e i due congressi di Verona

Afghanistan - per le donne torna il Medioevo : “Con intesa Usa-Taliban addio conquiste in politica - famiglia - scuola e lavoro” : Un ritorno al punto zero, a un Medioevo che le vuole nascoste agli occhi degli estranei e le relega tra le quattro mura domestiche. A più di 17 anni dall’inizio delle missioni statunitensi e Nato in Afghanistan, le donne della repubblica Islamica temono di essere derubate dei diritti che con tanta fatica e tanti rischi per la propria incolumità sono riuscite a conquistare dopo la caduta del governo Taliban. Quell’intervento militare che diede ...