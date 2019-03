La direttiva copyright tutela i lavoratori

'L'opera dell'ingegno va tutelata'. Gli editori europei esultano per la direttiva sul copyright : Noi auspichiamo di stringere accordi virtuosi, coi grandi aggregatori come Google e Facebook, in funzione di tutta l'economia digitale. Vogliamo continuare a collaborare. In questi mesi abbiamo avuto ...

Il Parlamento Ue ha approvato la direttiva sul copyright : l’eurodeputato Alex Voss interviene durante la discussione in aula (foto: FREDERICK FLORIN / AFP) Il Parlamento europeo ha approvato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti la discussa riforma del copyright che estende il diritto d’autore anche al mercato unico digitale, durante la sessione plenaria a Strasburgo. La proposta passa ora al Consiglio dell’Ue. Il via libera è arrivato dopo due anni di negoziati che hanno diviso sia gli stati membri ...

Copyright - il Parlamento europeo approva la direttiva Ue. Cosa cambia ora : Il Parlamento europeo ha dato l’ok alla direttiva sul Copyright con le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a ...

