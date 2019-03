La Chapecoense piange la scomparsa di Henzel | addio al cronista sopravvissuto allo

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Tragedia: morto d’infarto ilschianto aereo del 2016 Uno strano scherzo del destino, sopravvivereschianto di un aereo dove hanno perso la vita 71 persone e morire d’infarto su un campo di calcio. E’ quanto avvenuto al45enne Rafael, ucciso da un arresto cardiaco mentre giocava a pne. Nel 2016 fu tra i sei superstiti del disastro aereo in cui persero la vita 71 persone tra giocatori, equipaggio, staff e rappresentanti dei media della. Commosso il ricordo del club brasiliano per, che lascia la moglie e un figlio: “Laesprimere il profondo cordoglio e tutta la costernazione per la notizia della morte del giornalista Rafael, avvenuta la notte di questo martedì”. Il club inoltre “ha prontamente richiesto alla CBF di posticipare la partita ...

angiuoniluigi : RT @GoalItalia: La Chapecoense piange Rafael Henzel ?? Era uno dei 6 supertisti del disastro aereo del 2016 - GoalItalia : La Chapecoense piange Rafael Henzel ?? Era uno dei 6 supertisti del disastro aereo del 2016 -