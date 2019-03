L-sepiapterina può proteggere il cuore dei pazienti con lupus

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Iaffetti daEritematoso Sistemico (LES), una infiammazione autoimmune, sono più vulnerabili agli attacchi cardiovascolari. In particolare, nelle giovani donne affette da LES la probabilità di avere una malattia cardiaca è 50 volte maggiore rispetto alle coetanee sane. La protezione cardiaca è normalmente assicurata dal monossido di azoto (NO) prodotto dalle cellule endoteliali. In presenza dila produzione di questa sostanza si riduce significativamente. Ora i ricercatori hanno scoperto che somministrando L-, si riattiva un enzima ripristinando una condizione normale.Tutta colpa della mancanza di monossido di azoto (NO) Ileritematoso sistemico (LES) è una malattia cronica autoimmune dovuta ad un’attivazione fuori controllo del sistema immunitario. Come tutte le malattie autoimmuni, l’aggressione agli organi avviene ad opera dello stesso ...