Kean | ' Papà | non so di cosa parli Io devo tutto a mia madre'

Moise Kean - l'azzurro scarica il papà leghista : "Quello che sono lo devo a mia madre" : "Trattori?? Non so di cosa parli. Se sono l'uomo che sono oggi è solamente GRAZIE A MIA MADRE! E con questo ho detto tutto". L'attaccante della Juventus Moise Kean risponde indirettamente al padre che in un'intervista a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai ha parlato tra le altre cose della question

“Sono leghista!” - papà Kean invitato dal partito : “Possiamo tesserarlo come socio” : Dopo le parole “al miele” verso la Lega e Salvini, durante “Un giorno da pecora”, il padre di Moise Kean – Biorou Jean – è stato invitato a prendere parte attivamente alla vita politica del partito. La proposta è nata da alcuni esponenti della Lega di Vercelli, città di nascita del giovane calciatore: “Saremo molto felici di averlo ospite in un nostro evento, che organizzeremo a Vercelli, nel quale ...

Tra rivelazioni clamorose e aneddoti simpatici - papà Kean racconta il suo ‘Moise’ : “era dell’Inter - io sono della Lega” : Biorou Jean Kean rivela particolari aneddoti sulla vita del figlio prima del successo sui campi di calcio: il papà del calciatore della Nazionale e della Juventus svela a sorpresa la sua fede leghista Moise Kean si è reso protagonista di entrambi i match disputati della Nazionale italiana in questa settimana e validi per la qualificazione a Euro 2020. Il giovane talento della Juventus ha fatto gol, infatti, sia nella partita contro la ...

Papà Kean 'Sull immigrazione sto con Salvini. La Juve Mi deve ancora due trattori...' : Sono anni che sono qui', dice, aggiungendo di essere leghista: 'A me piace la Lega e la politica di Salvini. I migranti? In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione ...

