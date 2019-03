Katy Keene come Andrea de Il Diavolo veste Prada tra amore e carriera | lo spin off di

Lucy Hale regina della moda in Katy Keene dopo il flop di stile in Pretty Little Liars : Quando si dice il destino... Lucy Hale è passata da un attimo dal flop di stile in Pretty Little Liars al ruolo di regina della moda in Katy Keen, spin off di Riverdale, in onda il prossimo autunno su The CW. L'universo di Archi e compagnia continua ad espandersi e proprio nelle prossime settimane inizieranno le riprese della nuova serie che nascerà da una costola di Riverdale e che porterà nel "futuro" anche una delle sue protagoniste ...

Lo spin off di Riverdale prende forma con due nuovi ingressi : Katy Keene sempre più Gossip Girl? : Lo spin off di Riverdale continua a prendere forma lasciandosi alle spalle le macabre e oscure (a volte troppo nebbiose) ambientazioni della serie originale e de Le Terrificanti avventure di Sabrina, per viaggiare lontano tra i lustrini e il caos di New York. Katy Keene è ormai in piena lavorazione e mentre il momento delle riprese si avvicina, Deadline fa sapere che al cast si sono aggiunge due new entry ovvero Camille Hyde (American Vandal ) e ...

Katy Keene trova i suoi Ginger Lopez e Pepper Smith : lo spin off di Riverdale a caccia della protagonista? : E alla fine sembra proprio che l'ultima che manchi all'appello in Katy Keene sia proprio l'attrice protagonista, a chi toccherà prestare il volto alla nuova serie nata da una costola di Riverdale? Il mistero si infittisce mentre in soccorso del pubblico curioso arriva proprio il papà dell'universo di Archie e compagni ovvero Roberto Aguirre Sacasa che sul suo profilo Twitter ha pubblicato la prima foto di Jonny Beauchamp (Penny Dreadful, ...

Ashleigh Murray lascia Riverdale per Katy Keene? Il futuro di Josie McCoy è nello spin off della serie : Un grande colpo di scena arriva dagli Usa e travolge i fan di Riverdale e di Josie McCoy. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore sembra proprio che Ashleigh Murray sta per trasferirsi nella Grande Mela proprio per inseguire il suo sogno e diventare una star della musica grazie allo spin off Katy Keene. La nuova serie The CW nata da una costola di Riverdale sta prendendo forma in questi giorni negli Usa e presto potrebbe essere già in ...