Juventus | Salah nel mirino | Dybala verso Anfield?

Salah-Juventus - indiscrezione dall’Inghilterra : pronta l’offerta di Paratici : Salah-Juventus – Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, secondo i tabloid d’oltremanica potrebbe arrivare alla Juventus, in cambio di un bianconero. I bianconeri, in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, nella prossima sessione di calciomercato estiva potrebbero, quindi, accogliere l’egiziano che tanto bene sta facendo in queste stagioni. Secondo i tabloid inglesi, però, potrebbe finire nello scambio l’argentino Paulo Dybala. ...

Bucchioni : 'La Juventus pensa ad uno scambio Dybala-Salah' : La notizia rilanciata dal noto giornalista sportivo Enzo Bucchioni e dalla stampa italiana in relazione al futuro di Paulo Dybala ha scaldato tutti i tifosi juventini. Il numero 10 bianconero, tra i giocatori più amati della rosa di Allegri, sarebbe infatti finito sulla lista dei partenti a causa del difficile inquadramento tattico in una squadra nella quale gli spazi sono occupati principalmente da Cristiano Ronaldo nella zona del campo, dova ...

Mercato Juventus - non solo Salah-Dybala : nuovo scambio col Liverpool : Mercato Juventus – Il pensiero primario della Juventus ormai è la sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano, il risultato maturato al termine di una gara dove diversi giocatori della squadra di Allegri hanno reso al di sotto le alternative. Tra questi c’è anche Alex Sandro, […] More

Salah-Juventus - s’infiamma il mercato bianconero : CR7 approva il colpo : SALAH JUVENTUS – Secondo Sky News Arabia Salah va sempre più verso la Juventus. Il club avrebbe chiesto un parere a Cristiano Ronaldo sull’egiziano del Liverpool, trovando grande apertura da parte del lusitano all’affare. Si profila la possibilità di vedere l’estate prossima concretizzarsi lo scambio tra il calciatore ex Roma e Fiorentina e Paulo Dybala. […] More

Salah-Juventus - ora spunta la conferma : ecco quanto costerà! : SALAH JUVENTUS- Fabio Paratici prepara il colpo ad effetto in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come evidenziato nei giorni scorsi, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Salah, attualmente in forza al Liverpool. Solo fantacalcio? No. Nelle ultime ore starebbero arrivando diverse conferme e anche l’idea di un potenziale scambio alla […] More

Juventus - Salah un Ronaldo per il mondo arabo : TORINO - Vanno parecchio di moda, in questo periodo, le analisi costi-benefici. E in casa Juventus, in un certo senso, se ne può fare una inerente gli effetti dell'eventuale scambio Salah-Dybala, più ...

Calciomercato Juventus : proposto scambio Dybala-Salah al Liverpool : Calciomercato Juventus: proposto scambio Dybala-Salah al Liverpool Secondo quanto riportato da vari quotidiani inglesi, la Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah. Il giocatore, che tempo fa siglò una doppietta proprio contro i bianconeri nella semifinale di andata del 2015 di Coppa Italia (Fiorentina-Juventus), è diventato il nuovo oggetto del desiderio della Vecchia Signora. Dopo ...

Salah-Juventus - affare realmente possibile : ecco perchè! : SALAH JUVENTUS- Fantamercato? No, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Salah. L’attaccante egiziano rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima sessione estiva. 200 milioni la valutazione dell’ex Roma, acquisto che potrebbe essere finanziato in parte dalla cessione di Dybala. Sacrificare la “Joya” per arrivare all’esterno offensivo egiziano. […] More

Pedullà rivela : “Salah-Juventus - ecco tutta la verità” : Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di “SportItalia“, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sul mercato della Juventus, sottolineando alcuni retroscena e accostamenti di mercato in vista della prossima estate. Focus su Salah e Marcelo. Leggi anche: Marcelo Juventus, ora si può davvero, ecco perchè! Pedullà: “Salah-Juventus? Mi sembra complicato” “Salah alla Juve? […] More

Juventus - possibile cessione di Dybala e Douglas Costa per finanziare il colpo Salah : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Come riporta il "The Sun", infatti, il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano del Liverpool, certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il valore dell'ex giocatore di Roma e Fiorentina sarebbe di circa 200 milioni di euro: il calciatore diventerebbe dunque il secondo piu' pagato al mondo dopo ...