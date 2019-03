Juventus-Empoli probabili formazioni | Kean dal 1′ | c’è Dybala

Biglietti Juventus-Empoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : Archiviata la pausa per le Nazionali è tempo di tornare in campo per la 29esima giornata del massimo campionato di calcio in Italia. Il decimo turno del girone di ritorno si aprirà venerdì 29 marzo con il primo anticipo ed entrerà nel vivo nella giornata di sabato con tre partite in programma tra cui la sfida dell’Allianz Stadium tra la capolista Juventus e l’Empoli. I Campioni d’Italia in carica sono ormai lanciati verso ...

Juventus-Empoli : probabili formazioni - Douglas Costa e La Gumina indisponibili : Juventus-Empoli è una gara che mette in palio punti preziosi per entrambe le contendenti anche se sono gli ospiti ad avere maggiore necessità di incrementare la loro classifica. I padroni di casa infatti hanno accumulato un notevole vantaggio sul Napoli, al momento secondo in graduatoria, e la conquista dell’ottavo scudetto è solo questione di tempo con la matematica certezza che dovrebbe giungere con notevole anticipo rispetto alla chiusura del ...

Juventus : Khedira torna in campo - potrebbe essere già convocato contro l'Empoli : Ottime notizie in casa Juventus: Sami Khedira è prossimo al ritorno in campo dopo quasi un mese di stop forzato. Il centrocampista tedesco, terribilmente mancato ad Allegri durante le ultime settimane, nelle quali il tecnico ex Milan è stato costretto a reinventare la squadra per sopperire alle essenze del centrocampo, potrebbe essere a disposizione già in occasione della prossima sfida di campionato dei bianconeri contro l'Empoli. Il match, che ...

Juventus - Khedira può tornare in gruppo : già convocato con l'Empoli? : Il comunicato ufficiale della Juventus è piuttosto scarno, ma contiene tutto ciò che Massimiliano Allegri e i tifosi volevano sentirsi dire sulle condizioni di Sami Khedira: "Sami Khedira - si legge ...

Serie A - anticipata Milan-Empoli al 23 febbraio : Bologna-Juventus si gioca il 24 : ROMA - Il calendario della Serie A viene modificato da un anticipo e da un posticipo: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio ...

Serie A - Milan-Empoli anticipata al 23 febbraio - Bologna-Juventus posticipata al 24 : ROMA - Un anticipo e un posticipo modificano il calendario della Serie A: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio 2019 alle ...