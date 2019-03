Juve | rumors dalla Spagna | Perez offre Kroos per Pjanic

Calciomercato Juventus - obbiettivo Manolas per rifondare la difesa (RUMORS) : La dirigenza bianconera è già molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato in estate è quello arretrato. Andrea Barzagli dovrebbe lasciare il calcio (considerati i suoi trentotto anni) mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni. Mehdi Benatia ha deciso di lasciare il club bianconero a gennaio per intraprendere un'esperienza calcistica in Qatar mentre è ancora da ...

Calciomercato - clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann (RUMORS) : Il Calciomercato è sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la Juventus, nonostante ...

Juventus - Sarri sarebbe il nuovo nome per il post Allegri (RUMORS) : Massimiliano Allegri ha puntellato come meglio non poteva la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid. Ma nonostante la spallata alle critiche che lo bersagliavano, il tecnico livornese continua ad essere chiamato in causa da numerose voci che lo vorrebbero il prossimo anno lontano dalla Torino bianconera e che alimentano via via un toto nomi che coinvolge numerosi top manager europei. Il nome nuovo circolato nelle ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Mercato Juve : gli obiettivi sono Chiesa e Zaniolo (RUMORS) : La Juventus la scorsa estate si era guadagnata i galloni di regina del Mercato grazie soprattutto alla trattativa stellare che ha portato Cristiano Ronaldo all'ombra della mole. Mai come quest'anno la Juve si è presentata ai blocchi di partenza con una rosa tanto competitiva da issarla di diritto nel gotha del calcio europeo. La dimensione di top club ormai non è in discussione ma per mantenerla necessita di una linea manageriale di primordine, ...

Juventus - Zidane è in pole position : offerto un contratto al francese (RUMORS) : Alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, c’è una notizia che scuote il mondo Juventus. Il quotidiano spagnolo El Pais ha scritto che sarebbe iniziata la trattativa per portare in bianconero Zinedine Zidane la prossima estate al posto dell’attuale tecnico Massimiliano Allegri. Il quotidiano spagnolo si spinge oltre alle solite voci e scrive che Agnelli avrebbe già offerto un contratto al francese, che nel frattempo ha rifiutato il ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Guardiola alla Juve - il rumors di Guelpa potrebbe cambiare le carte in tavola : Pep Guardiola è una delle opzioni per la panchina del prossimo futuro. Insieme a lui in corsa, per la guida tecnica dei bianconeri, ci sono anche Zinedine Zidane, Antonio Conte e Didier Dechamps. Tutti nomi altisonanti, dal curriculum importante. Normale per un club come la Juventus, che vuole vincere sempre. La conferma di Massimiliano Allegri, al momento, pare davvero un'opzione molto difficile da mettere in pratica. Il mister livornese pare ...

Juventus - Allegri : secondo Libero è possibile l'esonero prima dell'Atletico (Rumors) : Gli eventi si stanno susseguendo in maniera vorticosa. Dopo la clamorosa sconfitta del 20 febbraio scorso al Wanda Metropolitano di Madrid, il clima alla Continassa si è fatto sempre più rovente e l'aria per Massimiliano Allegri sempre più irrespirabile. A confermarlo sarebbero anche diverse fonti giornalistiche, anche nazionali che citano tutte Libero, in base alle quali la frattura tra il tecnico livornese e la società bianconera sarebbe ormai ...

Calciomercato Juventus : prende quota lo scambio Dybala-Icardi con l'Inter (RUMORS) : La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi riapre un clamoroso possibile scenario di Calciomercato per Juventus e Inter. Il quotidiano sportivo parla infatti di un possibile scambio tra Icardi e Dybala, entrambi da tempo molto chiacchierati. Il futuro degli argentini potrebbe essere lontano dagli attuali club e i rumors parlano di un possibile accordo per fargli scambiare la maglia a fine stagione. Dybala per Icardi? Juventus e Inter e ci ...

Calciomercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...

Juventus : le ombre di Zidane e Antonio Conte aleggiano sulla panchina di Allegri (RUMORS) : Dopo l'inaspettata sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, la panchina di Massimiliano Allegri non è più così solida. Nonostante abbia conquistato 4 scudetti, 4 Coppe Italia consecutive e 2 Supercoppe italiane, il matrimonio con la Juventus sembra ormai prossimo ai titoli di coda. In questi giorni il tecnico livornese non sarebbe molto tranquillo, e gli insulti che gli sono piovuti addosso dai social l'hanno spinto a ...