Justin Bieber si ritira : "Adesso dico basta alla musica" : Justin Bieber, il noto cantante e musicista, ha postato su Instagram una sua breve 'confessione' in cui annuncia ai numerosi fan, l'addio momentaneo dalle scene per dedicarsi maggiormente alle sua ...

Justin Bieber risponde ad una fan : il matrimonio con Hailey Baldwin è una strategia per far tornare Selena Gomez? : Justin Bieber risponde ad una fan e spiega di volere ancora molto bene a Selena Gomez, tuttavia ora è sposato con Hailey Baldwin. L'affetto che lo lega alla sua storica ex fidanzata non muterà mai. Era amore, oggi è un sentimento che si traduce in un volersi bene a vicenda. Nella vita amorosa di Bieber c'è la moglie, Hailey Baldwin, la modella che la star americana ha sposato in gran segreto rimandando le nozze ufficiali ad un altro ...

Justin Bieber : depressione - moglie ed età. Ecco perché lascia la musica : Justin Bieber: depressione, moglie ed età. Ecco perché lascia la musica La notizia non è di poco conto. Una delle stelle mondiali della musica dice addio per un periodo agli show e alle luci del palcoscenico. Stiamo parlando di Justin Bieber che ha dato direttamente l’annuncio ai suoi fan tramite Instagram. Justin Bieber, precedenza alla vita privata In pratica Justin Bieber, classe 1994, ha deciso di dare precedenza alla vita ...

Justin Bieber : grande paura - una donna irrompe nella sua camera d’hotel : Justin Bieber: paura per il cantante. Una donna fa irruzione nella sua camera di hotel Ultimamente, Justin Bieber si trova al centro del gossip. Dopo la rivelazione sulla sua depressione, i video della sua routine serale e la difesa della moglie Hailey Bladwin, il cantante ha vissuto un momento di vera paura quando una donna […] L'articolo Justin Bieber: grande paura, una donna irrompe nella sua camera d’hotel proviene da Gossip e Tv.

Justin Bieber : «Ho amato Selena Gomez - ma Hailey Baldwin è la cosa migliore» : Justin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesMai sottovalutare il potere di una foto. Lo ha imparato Justin Bieber, a cui è bastato pubblicarne una della moglie Hailey Baldwin per scatenare gli haters su Instagram, tanto che alla ...

Justin Bieber - offese alla moglie Hailey Baldwin/ 'Colpa' di Selena Gomez - lui sbotta : Justin Bieber sbotta su Instagram a causa di alcune offese alla moglie Hailey Baldwin. Tutto per 'Colpa' dell'ex fidanzata Selena Gomez

