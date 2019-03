ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Laè molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute”. Inizia così il post di sfogo diche ha deciso di dire addio temporaneamente alla. Un addio che lo stesso cantante ha spiegato ai suoi fan: “Devo risolvere alcuni dei problemi profondi che ho… in modo da non cadere a pezzi, così da sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere… Ho fatto tour per tutta la mia adolescenza, e nei miei primi 20 anni, ma ho realizzato, e voi ragazzi lo avete certo capito, che durante l’ultimo tour ero infelice. Non me lo merito e voi non ve lo meritate, pagate per venire a vedere un concerto die luci pieno di vita e di gioia e nonstato indi darvelo…”. Insomma, una delle popstar più famose e amate del mondo lascia i propri fan in attesa per un po’ ma li ...

VanityFairIt : Al primo posto viene la salute di Justin Bieber, che sta lottando contro la depressione. E la modella non lo lascia… - Cascavel47 : Justin Bieber: “Lascio la musica per un po’, non sono i grado di darvi quello che meritate” - FQMagazineit : Justin Bieber: “Lascio la musica per un po’, non sono i grado di darvi quello che meritate” -