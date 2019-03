Ius soli | la nuova lotteria Italia

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ramy è un cittadino del nostro Paese. Lo è per i suoi compagni, i suoi amici e i suoi insegnanti. Questa è la realtà.Dopo il drammatico fatto di San Donato, in provincia di Milano, si è scatenato un dibattito che, come capita sempre in, risulta scomposto e più affine alle appartenenze di partito che a un dibattito serio sui diritti e in particolare sul valore della cittadinanza.Sarebbe bello se potessimo uscire dalla propaganda permanente di chi ci immerge a forza in uno scontro da campagna elettorale senza fine. Sono anni ormai che qualsiasi tema diventa un'arena di scontro, dove esprimere opinioni e aprire dibattiti è sempre più difficile. Purtroppo a decidere non è il ragionamento ma il freddo calcolo degli interessi di parte, di qualche sondaggio o delle convenienze del momento.Ma riteniamo che sia arrivato ...

matteosalvinimi : ??Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole, controlli e rispetto. Grazie alle Forze del… - LegaSalvini : ++ ??SCOOP ++ “Per dare cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non f… - borghi_claudio : E' fantastico, accendo su @CoffeeBreakLa7 e si riparte con IUS SOLI, L'ITALIA DI KEAN (emmenomale che ero io che fr… -