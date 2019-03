Italia Liechtenstein | Ramy e gli altri ragazzi del bus dirottato allo stadio Tardini FOTO

Mancini dopo il 6-0 di Italia-Liechtenstein : 'Missione compiuta' : Roma, 27 mar., askanews, - È soddisfatto Roberto Mancini dopo i sei gol rifilati dall'Italia al Liechtenstein a Parma nella seconda gara di qualificazione a Euro 2020. 'Missione compiuta, abbiamo ...

Italia show con il Liechtenstein - a Parma finisce 6-0 : Italia a valanga sul Liechtenstein nella seconda giornata del gruppo J di qualificazione agli Europei del 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si impongono al Tardini di Parma 6-0 nella seconda gara di qualificazione dopo il 2-0 alla Finlandia. In rete nel primo tempo vanno Sensi al 17' al primo gol azzurro, Verratti al 32' ritrovando un gol che con l'Italia mancava da sei anni, Quagliarella con una doppietta su calcio di rigore al 35' e al 48', ...

Euro 2020 : Italia travolge il Liechtenstein - 6 a 0 per azzurri : Italia a valanga contro il Liechtenstein nelle qualificazioni per Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto per 6 a 0 un avversario piuttosto modesto ma non per questo affrontato con poco impegno. In gol sono andati Stefano Sensi al 17', Marco Verratti al 32'. Fabio Quagliarella con una doppietta al 35' e 45', Moise Kean al 69' e Leonardo Pavoletti al 76'.

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020. Mancini : “Risultato scontato - bisognava fare gol”. Quagliarella : “Serata stupenda - non ho 36 anni” : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, gli azzurri hanno dominato un modesto avversario allo Stadio Tardini di Parma e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel cammino verso la prossima rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ROBERTO Mancini: “Abbiamo preso bene la partita fin da ...

