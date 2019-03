Italia | è crisi stadi | Juve | Udinese e Frosinone gli unici nuovi

La crisi Italiana vista da Machiavelli : Dalle invasioni straniere del '500 ai sovranisti di oggi, cosa insegna il grande pensatore politico secondo l'ultimo libro di Alberto Asor Rosa che ne discute con Massimo Cacciari ed Ernesto Galli della Loggia

RISCHIO RECESSIONE/ Gli ingredienti europei pronti ad alimentare la crisi Italiana : Le difficoltà dell'economia europea e le incertezze in vista delle elezioni non aiutano l'Italia a evitare la RECESSIONE che sembra imminente

Crisi Italia - Sangalli - Confcommercio - a WSI : 'Agire subito - ecco cosa fare' : Spazi per un intelligente esercizio di sovranità sul terreno della politica economica non sarebbero mancati anche in questi anni e questo anche in presenza delle regole del patto di stabilità e del ...

BANCHE/ Crisi e bail-in - le risposte che gli Italiani ancora aspettano : Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea si sono scatenate polemiche. Ma restano ancora senza risposta alcune importanti domande

Crisi Grecia - scontri Italia - limbo Brexit : Stephen Roach mette in dubbio sopravvivenza Ue : A paventare la fine del blocco è Stephen Roach, docente senior presso la Yale University, considerato tra le voci più autorevoli del mondo in tema di economia e di scenari dei mercati, dopo la lunga ...

Emergenza siccità : il Lago di Como “in piena crisi” - ecco costa sta accadendo allo specchio d’acqua più profondo d’Italia : “Dalla Sicilia si collegheranno e parleranno in diretta con il sub che sarà sui fondali del Lago di Como, il Lago più profondo d’Italia. Esattamente avremo scuole da Licata. Ugualmente accadrà da Reggio Calabria ma anche da Napoli e dal napoletano. Scuole di Somma Vesuviana, paesino a circa 20 km da Napoli, saranno in collegamento con il Lago di Como. Un evento che unirà tutta Italia. Avremo Venezia le cui scuole si sono iscritte per collegarsi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la Norvegia vince la staffetta maschile - Fourcade in crisi. Italia 15^ : La Norvegia ha vinto la staffetta maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, gli scandinavi hanno dominato la prova e hanno così realizzato il bis a poche ore di distanza dal trionfo delle ragazze. I Vichinghi hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposti con grandissima autorevolezza a Oestersund (Svezia), giganteggiando dal primo all’ultimo momento: Johannes Boe ha tagliato il traguardo sventolando la bandiera e ha poi ...

Italia in crisi tra i pali - Soldeu conferma gap : Luca De Aliprandini settimo nel gigante ed Irene Curtoni 12/a in slalom speciale: sono i migliori risultati degli Italiani nelle prime due gare tecniche alle Finali di Soldeu: c'e' cosi' l'ulteriore conferma che - con l'eccezione del gigante donne - la situazione dello slalomismo azzurro e' seria e Fisi dovra' presto correre ai ripari per ricostruire una squadra competitiva. Il settimo posto di De Aliprandini fa il paio con altri due analoghi ...

Renzi contro Le Pen alla tv francese : «Con M5S e Salvini in Italia c'è crisi» : L'ex presidente del Consiglio Italiano ha cominciato ricordando che «Marine Le Pen e Matteo Salvini dicevano che con la Brexit a Londra ci sarebbero stati ospedali migliori, che l'economia britannica ...

Le distanze tra Italia e Germania si erano dimezzate nell'euro prima della crisi : ... riducendo le rigidità del proprio mercato del lavoro e tagliando parzialmente l'assistenza, vedasi la riforma Hartz IV,, riuscendo a rilanciare la propria economia già alla vigilia della crisi. [...

Crisi economica - la gufata sfacciata degli economisti sull'Italia : crisi irreversibile - la vendetta dell'Ue : Quel che più minaccia l'economia italiana non è solo il debito pubblico e i ciclici problemi con il deficit, ma soprattutto il pessimo rapporto con Bruxelles. L'ultimo allarme sul futuro italiano arriva dal convegno a Venezia dell'Aspen institute Italia e della londinese Chatham house che, come ripo

Salvini sulla Tav : nessuna crisi - regaliamo a Italiani 5 anni governo : "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è nessuna crisi in vista. La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani". A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo al pranzo per il suo compleanno organizzato dagli amici della lirica.

Sulla Tav la crisi non è del governo - è dell'Italia : La storia della caduta del governo a causa del grande scazzo sull’alta velocità tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è simile al rapporto che c’è nel campionato tra Juventus e Napoli: tecnicamente è possibile che la Juve perda lo scudetto, ma realisticamente è del tutto improbabile. Lo scazzo tra Salv

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...