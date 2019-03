Italia | Bonucci fischiato al Tardini

Italia - Bonucci : "Kean ha fatto bene a rimanere alla Juve" : In conferenza alla vigilia del Liechtenstein , Leonardo Bonucci ha parlato del giocatore del momento, il compagno Moise Kean . "E' cresciuto tantissimo e ha fatto grandi passi in avanti - ha spiegato ...

Italia - Bonucci : «Kean è rimasto alla Juventus grazie a me e Chiellini» : TORINO - Tre giorni dopo il successo sulla Finlandia , Leonardo Bonucci presenta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il match della Nazionale Italia na di Roberto Mancini contro il non ...

Italia-Finlandia - Bonucci e Chiellini titolari : sorpresa Bernardeschi : ITALIA FINLANDIA – Subito prove anti-Finlandia per la Nazionale radunata da oggi a Coverciano per le prime due gare di qualificazione agli Europei 2020, il 23 e il 26 marzo.Mancini sembra però voler andare sul sicuro e pensa a Chiellini, Bonucci e Bernardeschi titolari contro la Finlandia. Leggi anche: Italia-Finlandia, la formazione Roberto Mancini studia i […] More